Fisioterapeutes porten a Girona una campanya per prevenir problemes del sòl pelvià
L'especialista Mireia Grossmann explicarà dimarts vinent a la tarda com prevenir disfuncions en el dia a dia
La gira divulgativa sobre salut pelviana impulsada pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya arribarà aquest dimarts, 12 de maig, a Girona. L’objectiu de la iniciativa és apropar a la ciutadania informació pràctica sobre el sòl pelvià i contribuir a trencar alguns dels tabús que encara envolten aquest àmbit de la salut.
Les sessions es faran a l’Hotel Peninsular de Girona. La primera xerrada serà a les quatre de la tarda i estarà oberta al públic general. La segona, prevista per a dos quarts de set, s’adreçarà a fisioterapeutes professionals. Totes dues aniran a càrrec de la fisioterapeuta especialitzada Mireia Grossmann, que acumula prop de 200.000 seguidors a Instagram i és coneguda per la seva tasca divulgativa.
La proposta vol ajudar a entendre què és el sòl pelvià, quins factors el poden afectar i què es pot fer per protegir-lo. Durant les xerrades s’abordaran situacions quotidianes que poden influir en aquesta musculatura, com determinats hàbits posturals, esforços repetits o algunes etapes vitals. També s’explicarà com petits canvis en el dia a dia poden ajudar a prevenir problemes i a tenir més consciència del propi cos.
El taller inclourà una part pràctica perquè els participants no només surtin amb informació, sinó també amb eines concretes per aplicar en la seva vida quotidiana. Aquesta part estarà orientada a prendre consciència corporal i a entendre millor com protegir el sòl pelvià en activitats habituals.
Segons el degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Ramon Aiguadé, "la promoció de la salut pelviana és una necessitat poblacional que s’ha d’integrar en les estratègies de prevenció primària". Aiguadé defensa que la inversió en divulgació ha d’anar acompanyada d’estratègies del sistema de salut per poder donar suport als pacients en aquest àmbit.
La iniciativa respon a la voluntat del Col·legi de millorar el coneixement sobre la salut pelviana entre la població general. Tot i ser un aspecte clau per al benestar físic, emocional i social, les disfuncions del sòl pelvià continuen sent freqüents i, sovint, poc visibles. El desconeixement i les falses creences fan que moltes persones no consultin o no identifiquin els senyals d’alerta.
Històricament, parlar de qüestions com la micció, la defecació o la sexualitat ha estat envoltat de silencis i estigmes. Aquesta manca de normalització ha contribuït a una educació insuficient en salut perineal i a la invisibilització de moltes problemàtiques associades.
A les sessions també es parlarà del treball coordinat de la musculatura del sòl pelvià amb la respiració i l’abdomen, així com d’hàbits saludables relacionats amb la micció i la defecació. A més, s’explicaran els principals senyals que poden indicar la necessitat de consultar un fisioterapeuta especialitzat, amb l’objectiu de fomentar la detecció precoç i la prevenció.
