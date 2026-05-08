L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2
La companyia connectarà la terminal gironina amb Londres Gatwick i Edimburg en una temporada amb 48 destinacions programades
L’Aeroport de Girona-Costa Brava amplia aquesta temporada la seva oferta internacional amb l’estrena de dues noves rutes europees operades per Jet2. La companyia connectarà la terminal gironina amb l’aeroport londinenc de Gatwick i amb Edimburg, a Escòcia, en dos nous enllaços que reforcen especialment la connexió amb el Regne Unit.
La ruta amb Londres Gatwick tindrà tres freqüències setmanals, els dimarts, dijous i diumenges. Amb aquesta incorporació, l’aeroport gironí arriba a les cinc connexions directes amb la capital britànica, un dels seus principals mercats. Jet2 ja opera des de Girona vols cap a altres aeroports londinencs, com Luton i Stansted, així com a diferents destinacions del Regne Unit. L’altra novetat és la recuperació de la ruta amb Edimburg, que operarà els diumenges. Aquesta connexió amb Escòcia ja havia estat operada anteriorment per Ryanair fins al 2021 i per la mateixa Jet2 fins al 2019.
48 destinacions en 15 països
Les dues rutes formen part de les cinc novetats programades aquesta temporada a l’Aeroport de Girona-Costa Brava. A més de Londres Gatwick i Edimburg, també hi ha previstes connexions amb Bucarest, Luxemburg i Palma. En total, l’aeroport té programades 48 destinacions en 15 països.
Segons Aena, la nova programació reforça la connectivitat internacional de Girona-Costa Brava, especialment amb mercats com el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i Polònia. L’ens aeroportuari destaca que aquesta oferta contribueix a posicionar l’aeroport com una porta d’entrada estratègica a la seva zona d’influència.
