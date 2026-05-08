Metges de Catalunya posa data a l'onzena jornada de vaga
El sindicat insta els facultatius a no fer cap més activat assistencial que no sigui l’ordinària i obligatòria per "deixar de sostenir un sistema que funciona a base d’esgotament i sobreesforç, sense cap reconeixement professional"
D’acord amb el calendari de mobilitzacions anunciat al febrer per les organitzacions mèdiques sindicals de l’estat, Metges de Catalunya (MC) torna a convocar el personal mèdic i facultatiu del sistema públic i concertat català a una nova jornada de vaga que tindrà lloc el proper dia 20 de maig. Amb aquesta nova data s’elevaran fins a 11 els dies d’aturada protagonitzats pels metges catalans des de l’octubre de l’any passat. El sindicat reitera que la protesta es mantindrà mentre el Departament de Salut i les seves empreses proveïdores “no s’avinguin a negociar millores en les condicions laborals i professionals dels facultatius que permetin donar una atenció segura i de qualitat”.
Les reivindicacions són “les mateixes del primer dia”, recorda MC. Equiparar la jornada laboral amb la resta de grups professionals; posar fi a l’obligació de fer guàrdies de 24 hores com a forma ordinària de cobertura assistencial; plantilles suficients i dimensionades sense donar per assumida la sobrecàrrega dels facultatius; planificació d’agendes amb límits de pacients; conciliació real amb descansos efectius i millores estructurals incorporades en un conveni específic per al col·lectiu mèdic.
En paral·lel a aquesta mobilització de perfil clàssic, MC fa efectiu l’avís d’incrementar la pressió a Salut amb mesures que “poden posar contra les cordes i fer trontollar un sistema tenallat per llistes d'espera inabastables”. Així, l’organització ha decidit activar la campanya ‘Ni un minut més’, consistent a demanar als metges i metgesses que deixin de fer tota aquella activitat que sigui addicional i voluntària, com són les anomenades ‘peonades’ (hores extra), l’escreix (assumir més pacients a la cartera per cobrir baixes i vacants), els doblatges de torn o les guàrdies afegides més enllà de les estrictament obligatòries. Amb aquesta iniciativa, el sindicat vol demostrar que el sistema se sosté gràcies a una “sobrecàrrega assumida i planificada” que “supleix les deficiències de plantilla i organització amb l'excés de treball dels metges”.
Davant els missatges de “corporativisme” i “elitisme” amb què es vol deslegitimar la protesta dels professionals mèdics, MC vol reforçar l’objectiu final del conflicte, que no és altre que posar fi a un model sanitari que funciona gràcies a l’activitat addicional i la disponibilitat permanent. “El conflicte és entre uns facultatius que necessiten descans, motivació i unes condicions dignes consolidades en un conveni col·lectiu, i unes administracions que planifiquen l’activitat estructural amb una dotació econòmica i de recursos insuficient, comptant amb la sobrecàrrega i l’explotació laboral del seu personal mèdic”.
Finalment, MC s’adreça als pacients i a la població per recordar que la millora de les condicions dels metges i metgesses són la garantia d’una atenció sanitària segura, de qualitat i amb futur. “El pitjor per a la salut de tots i totes és que el metge que tens davant estigui esgotat i cremat”.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida