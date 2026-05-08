Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda Gironaaparcaments Gironaaeroport de GironahantavirusFires de GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Metges de Catalunya posa data a l'onzena jornada de vaga

El sindicat insta els facultatius a no fer cap més activat assistencial que no sigui l’ordinària i obligatòria per "deixar de sostenir un sistema que funciona a base d’esgotament i sobreesforç, sense cap reconeixement professional"

Una metgessa porta un cartell de vaga en una manifestació del col·lectiu a Barcelona.

Una metgessa porta un cartell de vaga en una manifestació del col·lectiu a Barcelona. / ACN

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

D’acord amb el calendari de mobilitzacions anunciat al febrer per les organitzacions mèdiques sindicals de l’estat, Metges de Catalunya (MC) torna a convocar el personal mèdic i facultatiu del sistema públic i concertat català a una nova jornada de vaga que tindrà lloc el proper dia 20 de maig. Amb aquesta nova data s’elevaran fins a 11 els dies d’aturada protagonitzats pels metges catalans des de l’octubre de l’any passat. El sindicat reitera que la protesta es mantindrà mentre el Departament de Salut i les seves empreses proveïdores “no s’avinguin a negociar millores en les condicions laborals i professionals dels facultatius que permetin donar una atenció segura i de qualitat”.

Les reivindicacions són “les mateixes del primer dia”, recorda MC. Equiparar la jornada laboral amb la resta de grups professionals; posar fi a l’obligació de fer guàrdies de 24 hores com a forma ordinària de cobertura assistencial; plantilles suficients i dimensionades sense donar per assumida la sobrecàrrega dels facultatius; planificació d’agendes amb límits de pacients; conciliació real amb descansos efectius i millores estructurals incorporades en un conveni específic per al col·lectiu mèdic.

En paral·lel a aquesta mobilització de perfil clàssic, MC fa efectiu l’avís d’incrementar la pressió a Salut amb mesures que “poden posar contra les cordes i fer trontollar un sistema tenallat per llistes d'espera inabastables”. Així, l’organització ha decidit activar la campanya ‘Ni un minut més’, consistent a demanar als metges i metgesses que deixin de fer tota aquella activitat que sigui addicional i voluntària, com són les anomenades ‘peonades’ (hores extra), l’escreix (assumir més pacients a la cartera per cobrir baixes i vacants), els doblatges de torn o les guàrdies afegides més enllà de les estrictament obligatòries. Amb aquesta iniciativa, el sindicat vol demostrar que el sistema se sosté gràcies a una “sobrecàrrega assumida i planificada” que “supleix les deficiències de plantilla i organització amb l'excés de treball dels metges”.

Davant els missatges de “corporativisme” i “elitisme” amb què es vol deslegitimar la protesta dels professionals mèdics, MC vol reforçar l’objectiu final del conflicte, que no és altre que posar fi a un model sanitari que funciona gràcies a l’activitat addicional i la disponibilitat permanent. “El conflicte és entre uns facultatius que necessiten descans, motivació i unes condicions dignes consolidades en un conveni col·lectiu, i unes administracions que planifiquen l’activitat estructural amb una dotació econòmica i de recursos insuficient, comptant amb la sobrecàrrega i l’explotació laboral del seu personal mèdic”.  

Notícies relacionades i més

Finalment, MC s’adreça als pacients i a la població per recordar que la millora de les condicions dels metges i metgesses són la garantia d’una atenció sanitària segura, de qualitat i amb futur. “El pitjor per a la salut de tots i totes és que el metge que tens davant estigui esgotat i cremat”

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
  2. Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
  3. Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
  4. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  5. La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
  6. El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
  7. El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
  8. Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida

Metges de Catalunya posa data a l'onzena jornada de vaga

Metges de Catalunya posa data a l'onzena jornada de vaga

A la recerca del fàrmac que alenteixi la vellesa

A la recerca del fàrmac que alenteixi la vellesa

Palafrugell acollirà la fase d’ascens del Garbí a Primera Nacional

Palafrugell acollirà la fase d’ascens del Garbí a Primera Nacional

Festivals de Senderisme dels Pirineus explicarà els efectes del canvi climàtic a la muntanya

Festivals de Senderisme dels Pirineus explicarà els efectes del canvi climàtic a la muntanya

Sanitat investiga un cas sospitós d’hantavirus a Alacant i busca un viatger que va passar per BCN després d’estar exposat al virus

Ja es coneix l'empresa que farà les obres de la plaça d'Espanya de Girona

Ja es coneix l'empresa que farà les obres de la plaça d'Espanya de Girona

Fisioterapeutes porten a Girona una campanya per prevenir problemes del sòl pelvià

Fisioterapeutes porten a Girona una campanya per prevenir problemes del sòl pelvià

Les imatges de la instal·lació del BBVA a l'església de Sant Martí de Girona per Temps de Flors

Les imatges de la instal·lació del BBVA a l'església de Sant Martí de Girona per Temps de Flors
Tracking Pixel Contents