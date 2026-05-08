SNCF posa en marxa una tercera freqüència de tren entre Girona i París per reforçar la campanya d’estiu
La línia connecta Barcelona, Girona i Figueres amb diverses ciutats del sud de França fins a arribar a París
L’empresa ferroviària SNCF Voyageurs ha posat en marxa aquest divendres una tercera freqüència entre Girona i París amb l’objectiu de reforçar l’oferta de cara a la campanya d’estiu. El nou servei funcionarà els caps de setmana i festius fins al 3 de juliol, abans de passar a operar diàriament entre el 4 de juliol i el 30 d’agost, coincidint amb el període de més demanda turística. La línia d’alta velocitat connecta Barcelona Sants, Girona i Figueres Vilafant amb diverses ciutats del sud de França, com Perpinyà, Montpeller o Nimes, fins a arribar a París Gare de Lyon. En un comunicat, l’empresa ha defensat que l’objectiu és oferir “més opcions” als viatgers en períodes de gran mobilitat i millorar la flexibilitat en un corredor “clau”.
