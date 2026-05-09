Els Bombers rescaten un vedell que havia caigut al riu Segre a Llívia
L’animal no podia sortir de l’aigua pels seus propis mitjans
Els Bombers han rescatat aquest dissabte un vedell que havia caigut al riu Segre, a l’altura del pont de Gorguja, al terme municipal de Llívia.
L’avís s’ha rebut quan faltaven tres minuts de les cinc de la tarda a través del telèfon d’emergències 112. Segons han informat els Bombers, l’animal havia caigut al riu i no podia sortir de l’aigua pels seus propis mitjans.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han aconseguit treure el vedell del riu Segre. Un cop fora de l’aigua, els efectius l’han portat fins al seu propietari.
