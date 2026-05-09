Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
El sinistre ha implicat dos totterrenys i un turisme i ha deixat tres afectats més, un de gravetat
El conductor d'un totterreny que havia resultat ferit crític en un accident de trànsit múltiple a la Vall d'en Bas ha acabat morint. La víctima mortal tenia 77 anys.
El sinistre s’ha produït cap a tres quarts de cinc de la tarda a la C-152, al quilòmetre 43. a la Vall d'En Bas - a tocar de les Preses-. i hi han quedat implicats dos tot terrenys i un turisme.
A conseqüència de l’accident, un dels tot terrenys ha acabat bolcat i fora la via. A l’interior hi ha quedat atrapat un home, que inicialment havia resultat ferit en estat crític. Els Bombers l’han hagut d’excarcerar d’urgència i els sanitaris li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar però finalment ha mort a causa de les ferides al mateix punt de l'accident.
A banda de la víctima mortal, una altra persona ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'hospital Josep Trueta. Les altres dues persones afectades han patit ferides lleus i han estat evacuades a l’hospital d’Olot.
Segons el Servei Català de Trànsit, l’accident ha tingut poca afectació viària i no ha calgut tallar la circulació a la C-152.
Cinc morts
Aquesta és la cinquena víctima mortal de l'any d'accident de trànsit a les carreteres de la província de Girona.
L’últim accident mortal a les comarques gironines es va produir el divendres 10 d’abril a la tarda a l’N-260, a Maià de Montcal. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme i un camió van xocar frontalment. La conductora del cotxe, una dona de 54 anys, S.M.M., veïna de Castellfollit de la Roca, va ser evacuada en helicòpter en estat crític a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, on posteriorment va morir. El conductor del camió va resultar ferit lleu.
