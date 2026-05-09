Mor Mn. Josep Lafont i Puigbert, molt vinculat a Palamós i Calonge
Avui dissabte, 9 de maig, ha mort a Girona Mn. Josep Lafont i Puigbert. Va néixer el 13 de setembre de 1935 a Ventalló. Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i fou ordenat prevere el 23 de maig de 1959 a l'església Catedral Basílica de Girona. Va exercir el ministeri sacerdotal primer com a vicari de Llagostera i, un any més tard, de la parròquia de santa Susanna del Mercadal de Girona. El 1962 fou nomenat ecònom de Bell-lloc d'Aro i encarregat de Romanyà de la Selva i Sant Cebrià dels Alls i el 1964, també, ecònom de Solius. Del 1977 al 2025 fou primer regent i després rector de Sant Antoni de Calonge. Durant aquest llarg període fou també, del 1981 al 1984, arxipreste de larxiprestat de la Badia de Palamós; del 1991 al 2025, capellà de l'Hospital de Palamós; del 1998 al 2000, administrador parroquial de Calonge; del 2003 al 2006, arxipreste de l'arxiprestat de la Costa Brava Centre; del 2006 al 2025, rector de Calonge i del 2007 al 2025, membre del Secretariat de Pastoral Litúrgica, primer, i de la Delegació de Pastoral Litúrgica, després. Des de principis del 2025 vivia a la Residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona.
La missa exequial tindrà lloc aquest proper dilluns, 11 de maig, a les 10:30 h a l'església de Sant Josep de Girona. Seguidament, serà enterrat a Santa Cristina d'Aro, on es farà un respons al cementiri. D'altra banda, el dissabte 16 de maig, a les 12 h, es farà una missa funeral a l'església de Sant Antoni de Calonge.
