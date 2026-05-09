El projecte del tramvia Girona-Banyoles comença a fer-ne via
L'estudi infromatiu haurà d’analitzar si l’eix entre Montilivi, Fontajau, Sarrià de Ter i Banyoles pot convertir-se en una alternativa de transport públic entre el Gironès i el Pla de l’Estany
El tramvia Girona-Banyoles ja té el primer estudi sobre la taula. Infraestructures.cat licita el document que haurà d’avaluar si l’eix entre Montilivi, Fontajau, Sarrià de Ter i Banyoles pot convertir-se en una nova connexió de transport públic entre el Gironès i el Pla de l’Estany. La redacció del treball tècnic surt per 1,29 milions d’euros i respon a un encàrrec del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
L’àmbit fixat dibuixa una connexió que surt de Girona i mira cap al Pla de l’Estany. La resolució cita Montilivi, Fontajau, Sarrià de Ter i Banyoles com a punts del sistema que s’haurà d’examinar.
La proposta afecta un espai de mobilitat diària: connecta barris i equipaments de Girona amb Sarrià de Ter, un municipi de la primera corona metropolitana real de la ciutat, però també amb una comarca, el Pla de l'Estany, que té una relació diària amb la capital gironina per estudis, feina, serveis i activitat econòmica.
Un estudi d’1,29 milions
La redacció de l’estudi surt a licitació per 1,29 milions d’euros, amb càrrec al pressupost d’Infraestructures.cat. La resolució recull que l’encàrrec prové del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, amb data 22 d’abril de 2026. L’expedient arriba després d’un informe justificatiu de la Gerència d’Innovació i Projectes d’Obra Civil, del 27 d’abril, i de la resolució d’inici signada per la Direcció de Producció el 6 de maig.
L’estudi informatiu haurà de posar ordre tècnic a una idea que fa anys que apareix en el debat sobre la mobilitat gironina. El document que ara es treu a contracte haurà d’analitzar alternatives, encaix territorial i condicionants d’una connexió amb amb ferrocarril entre Girona i Banyoles.
Del tren-tram de la Costa Brava al corredor de Banyoles
El projecte té un precedent directe en els estudis sobre nous trens-tramvia a Catalunya. El novembre del 2022, el Departament de Territori va adjudicar a FGC l’anàlisi d’un tren-tramvia a la Costa Brava, pensat com una connexió de 144 quilòmetres al voltant de les Gavarres, amb dos grans ramals: un cap a l’aeroport Girona-Costa Brava i un altre entre Girona, Banyoles i Olot. Aquell plantejament ja preveia resoldre l’enllaç del sistema urbà Girona-Sarrià de Ter, amb arribada a Santa Eugènia, Fontajau i Montilivi. Combinava tren en els trams interurbans i tramvia en els urbans.
Aquells treballs havien d’estimar el cost d’execució, una proposta d’explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris. També havien d’analitzar com encaixaria la nova xarxa en la mobilitat existent. La nova resolució d’Infraestructures.cat concreta ara una peça d’aquell debat: l’estudi informatiu que aniria de Girona fins a Banyoles.
Una connexió que Territori ja havia situat al mapa
El juny del 2025, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va defensar al Parlament l’impuls d’una estratègia per definir la futura xarxa d’infraestructures del transport col·lectiu de viatgers a Catalunya, amb els trens-tramvia com una de les peces específiques.
En aquella compareixença, el Govern va situar a les comarques gironines l’encàrrec d’estudis informatius del sistema urbà tramviari de Girona, Montilivi, Fontajau i Sarrià de Ter fins a Banyoles. Territori vinculava aquesta planificació amb el nou Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya i amb el planejament territorial, per garantir els corredors i les reserves de sòl necessàries.
Alternativa a la carretera
Per als usuaris del transport públic, el punt central és si aquest futur corredor pot arribar a oferir una alternativa real als desplaçaments actuals entre Girona, Sarrià de Ter i Banyoles. L’estudi haurà d’analitzar l’encaix d’un sistema tramviari en una mobilitat que avui depèn sobretot de la carretera i dels serveis interurbans existents.
A Girona, Sarrià de Ter i Banyoles, el debat deixa ara el terreny de la idea i entra en una fase tècnica. L’estudi haurà de dir si aquest corredor pot donar una resposta útil als desplaçaments diaris entre el Gironès i el Pla de l’Estany, on molts veïns es mouen cada dia per feina, estudis, serveis o activitat econòmica.
Treballar en aquest encàrrec formava part del paquet d’inversions acordat entre la Generalitat i l’Ajuntament deGirona dins l’acord per construir el nou hospital Josep Trueta
