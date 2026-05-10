La demanda de productes contra les al·lèrgies creix a les farmàcies per sobre d'altres anys
Antihistamínics, esprais nasals, col·liris i cremes per alleujar símptomes concentren bona part de les consultes en plena temporada de pol·len
La demanda de productes per combatre els símptomes de l’al·lèrgia estacional ha crescut un 8% en l’últim any a les farmàcies catalanes, segons dades de l’Observatori de Tendències de Cofares. L’informe assenyala que l’increment se situa per sobre dels nivells registrats en els dos anys anteriors i vincula aquest repunt amb l’arribada anticipada de la primavera, després d’un hivern de pluges intenses, l’augment de les temperatures i els alts nivells de contaminació.
Tot i que l’estudi recull una tendència general a l’alça, a les comarques gironines la percepció a les farmàcies és desigual. En alguns punts de la Garrotxa, el repunt s’ha notat amb molta intensitat i hi ha farmàcies que asseguren que la demanda d’aquests productes s’ha arribat a triplicar, especialment entre adolescents. En canvi, a Roses, diverses farmàcies consultades expliquen que no han detectat un increment excepcional respecte d’altres primaveres.
El president del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Josep Brunsó, confirma que aquesta temporada hi ha més presència de pol·len i que això està causant moltes molèsties, sobretot pel plàtan. Tot i això, matisa que, en termes generals, l’increment de vendes a les farmàcies gironines respon al comportament habitual de la primavera i no veu un repunt especialment més alt que altres anys.
Segons Cofares, cada temporada es registra un patró estacional clar, amb pics de demanda durant els mesos d’abril i maig, quan habitualment es concentren els nivells més elevats de pol·len. Aquest 2026, però, les vendes ja es van situar en volums elevats des del mes de març, coincidint amb un avançament dels símptomes al·lèrgics.
Entre els productes que més han crescut hi ha els antihistamínics tòpics, com cremes, gels o emulsions per alleujar els símptomes al·lèrgics, que han registrat un increment del 20% en l’últim any, tot i representar només una part menor del total. També han guanyat pes els productes d’higiene nasal i ocular, amb un creixement del 9% i un rècord de demanda al març.
Els antihistamínics orals i parenterals continuen sent el grup amb més pes dins d’aquest segment, ja que representen el 41% dels productes demanats per les farmàcies, i han augmentat un 8%. En canvi, la demanda de corticoides intranasals es manté en nivells similars als de l’any passat.
Per territoris, la Comunitat de Madrid lidera la demanda estatal, amb el 29% del total i un increment del 10% respecte a l’any anterior. Catalunya se situa en segon lloc, amb el 14% de la demanda i un creixement del 8%, seguida de la Comunitat Valenciana, amb el 13% i un augment del 4%.
Els experts relacionen aquest escenari amb una combinació de factors: les pluges de l’hivern, que han afavorit la vegetació; les temperatures més altes, que acceleren la floració, i la contaminació, que pot agreujar els símptomes en persones sensibles. Tot plegat ha fet que moltes persones hagin avançat la compra de productes per alleujar la congestió, els esternuts, la picor d’ulls, el llagrimeig o la irritació nasal.
Primavera complexa
La previsió general de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) apunta a uns mesos especialment intensos i amb capacitat d’allargar-se, sobretot en les espècies herbàcies. La XAC detalla, a més, que les pol·linitzacions primaverals d’espècies arbòries van començar amb normalitat i amb força, mentre que les herbàcies poden tenir una durada superior a l’habitual, afavorides per les precipitacions.
A Girona, la previsió aerobiològica confirma una presència destacada de diversos pòl·lens en plena temporada d’al·lèrgies. Segons el Punt d’Informació Aerobiològica, aquesta setmana la parietària, les moreres i el grup roure/alzina es troben en nivell màxim, mentre que el bedoll presenta un nivell alt.
Les gramínies, un dels pòl·lens més associats als símptomes al·lèrgics de primavera, es mantenen en nivell mitjà però amb tendència a l’alça. El plàtan, que el Col·legi de Farmacèutics de Girona assenyala com un dels que està causant més molèsties, també es troba en nivell mitjà, tot i que la previsió apunta que va a la baixa.
