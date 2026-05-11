Evacuen un pacient per la façana d'un edifici a Puigcerdà perquè la llitera no passava per l’escala

Els Bombers van donar suport al SEM perquè les escales eren massa estretes

Els Bombers amb l'autoescala durant el servei de Puigcerdà. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Els Bombersvan evacuar diumenge al vespre un pacient per la façana d’un edifici de Puigcerdà després que la llitera del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) no pogués passar per les escales. L’avís es va rebre cap a dos quarts de vuit d'un servei que els sanitaris feien al carrer Pompeu Fabra.

Els efectius dels Bombers van donar suport al SEM per poder treure el pacient del seu domicili. Les escales eren massa estretes i la llitera no girava a l'interior del bloc, de manera que es va optar per fer l’extracció per la façana.

Per dur a terme el servei, els Bombers van emplaçar l’autoescala i van evacuar el pacient amb una llitera niu. I posteriorment, els sanitaris se'n van fer càrrec.

