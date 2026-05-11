L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
Col·legiat des del 1952, acumula 74 anys d’exercici i és el segon lletrat de més edat de l’Estat espanyol en actiu
El Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG) ha homenatjat aquest dilluns l’advocat gironí Ignasi de Ribot i de Balle amb motiu del seu centenari i en reconeixement a una trajectòria professional excepcional. El degà de l’ICAG, Albert Sierra, acompanyat d’una representació institucional del Col·legi, li ha fet entrega d’un diploma commemoratiu a la seu de la corporació.
A l’acte hi han assistit membres de la seva família, alguns dels quals també vinculats a l’advocacia, així com exdegans del Col·legi, com Carles McCragh, Josep Maria Prat i Salvador Capdevila. De Ribot s’ha mostrat molt agraït al Col·legi per l’homenatge i ha compartit algunes anècdotes de la seva trajectòria professional i de la seva vinculació amb l’ICAG, una institució amb la qual sempre s’ha sentit molt lligat. Entre altres records, ha explicat que, abans que el dret civil català estigués compilat en un text propi, els advocats invocaven el dret romà. Durant l’acte, De Ribot també ha signat al llibre de registre del Col·legi, on ha deixat una frase que Sierra ha volgut subratllar: “Fer 100 anys no costa gens; el difícil és fer d’advocat”.
De Ribot està col·legiat a l’ICAG des del 17 de gener de 1952 i acumula 74 anys de col·legiació i exercici professional. Especialitzat en dret civil i, especialment, en dret català, és el primer advocat de la història del col·legi gironí que arriba als 100 anys mantenint-se en exercici. Segons l’ICAG, actualment és també l’únic advocat en actiu de Catalunya amb aquesta edat i el segon lletrat de més edat de l’Estat espanyol que continua exercint. L'altre és un murcià de 102 anys.
Sierra ha destacat que el Col·legi va considerar que calia fer-li un reconeixement tan bon punt van tenir coneixement que arribava al centenari. “Una persona que ha estat col·legiada durant 74 anys com a mínim havia de sentir-se el seu Col·legi al costat”, ha afirmat el degà. Sierra també ha remarcat que De Ribot entén l’advocacia “no només com una professió, sinó com una forma de vida”.
El degà ha subratllat que la fita és excepcional perquè “no cada dia un company compleix 100 anys exercint la professió”. Segons Sierra, a Catalunya no tenen constància que hi hagi cap altre advocat o advocada en actiu amb aquesta edat. “És un fet que s’ha de destacar”, ha dit, alhora que ha valorat “la qualitat humana” de De Ribot, a qui ha definit com una persona “respectada per tots els companys i companyes” i amb una trajectòria “molt solvent”.
La seva trajectòria ha estat marcada per una dedicació constant a la professió jurídica i a la defensa dels ciutadans. La vocació per l’advocacia l’ha acompanyat al llarg de tota la vida i ni tan sols durant la seva etapa com a alcalde de Girona va deixar d’exercir. Com que els càrrecs públics que ocupava no eren retribuïts, va compaginar les responsabilitats institucionals amb la feina al despatx.
Sierra ha explicat també una anècdota que, segons ell, il·lustra aquesta vocació. Fa tres anys, quan membres de la Junta el van visitar per lliurar-li un reconeixement en representació dels companys del torn d’ofici, se’l van trobar estudiant una llei que acabava de sortir. “Ja la tenia impresa, marcada i se l’estava estudiant”, ha recordat el degà. “Avui dia va a jutjats i exerceix una bona defensa; és una persona que ho té clavat”, ha afegit.
Sense límit d'edat
Preguntat sobre si hi hauria d’haver un límit d’edat per exercir l’advocacia, Sierra ha defensat que “cadascú ha de saber veure” fins quan pot continuar exercint. En el cas de De Ribot, ha remarcat que manté la capacitat professional i que “sap perfectament quan ho ha de fer i quan no”. “Per nosaltres és un motiu de felicitació i d’orgull que un company compleixi 100 anys exercint la professió”, ha afirmat.
La seva vinculació amb la professió també ha tingut un fort component de servei i compromís social. Fins i tot dècades després d’haver deixat l’alcaldia, va continuar portant assumptes de justícia gratuïta i processos hipotecaris de persones vulnerables.
Més enllà de l’exercici jurídic, Ignasi de Ribot també ha tingut una destacada trajectòria pública i institucional. Va ser alcalde de Girona entre els anys 1972 i 1979, en plena Transició democràtica, en una etapa decisiva per a la transformació de la ciutat. Durant el seu mandat es van impulsar actuacions com la reorganització urbanística, la construcció d’habitatge protegit a través del Patronat de Santa Creu de la Selva, l’annexió de Salt i Sarrià a Girona, la inauguració de la nova estació de Renfe i el pas elevat del tren, així com el primer curs de l’Escola Universitària Politècnica.
