França reforça el control a la frontera del coll dels Belitres per frenar la immigració il·legal i el tràfic de drogues
La policia de fronteres a Cervera de la Marenda operarà 24 hores al dia per millorar l'eficàcia dels controls
França reforça els controls contra la immigració irregular i el tràfic de drogues amb l'obertura 24 hores del servei de Policia de Fronteres a Cervera de la Marenda, a la Catalunya del Nord. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault de la Mothe, ha desvinculat la mesura del procés de regularització endegat a Espanya i ha dit que es fa amb l'objectiu de ser "més eficaços". Regnault ha explicat que durant l'any passat es van detectar un miler d'immigrants en situació irregular i que durant el 2025 es van interceptar 4,2 tones de drogues, pràcticament la mateixa xifra que ja porten localitzada aquest 2026. En aquest sentit, el prefecte ha dit que el tràfic està augmentant i havien detectat que aquesta zona era un punt "fràgil".
