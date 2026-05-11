Tres sortides dels Bombers en dues hores per arbres caiguts a Olot
No es van registrar danys personals ni materials en cap dels serveis
Els Bombers de la Generalitat es van mobilitzar aquest diumenge al vespre tres cops per caigudes d’arbres a Olot. A la capital de la Garrotxa, els efectius es van haver de desplaçar amb una dotació fins a l’avinguda Sant Jordi quan faltaven cinc minuts per les vuit.
El mateix tipus d’avís es va repetir quan passaven 7 minuts de dos quarts de nou, en concret a la carretera de Ridaura. Finalment, també van atendre un servei a l’autovia A-26 per la caiguda d’un arbre al seu pas per Olot.
En cap cas es van lamentar danys personals ni materials. A la ciutat d’Olot, aquest diumenge es va registrar una ratxa màxima de vent de 41,8 km/hora pels volts de les quatre de la tarda, un fet que, juntament amb les pluges de les darreres hores, podria haver contribuït a la caiguda de branques i arbres.
També hi va haver un servei similar a la rotonda de la urbanització de la Goba, a Vidreres, cap a dos quarts de nou del vespre.
