Menys passatgers però més vols a l’aeroport de Girona a l'abril
La terminal gironina perd 31.400 usuaris respecte al mateix mes del 2025, tot i l'increment d'operacions comercials
L’Aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat l’abril amb 173.931 passatgers, una xifra inferior als 205.331 viatgers registrats el mateix mes del 2025. La terminal de Vilobí d’Onyar perd així 31.400 usuaris en la comparativa anual, un descens del 15,3%, tot i que ha operat més vols comercials. Segons el balanç d’Aena, l’aeroport gironí va registrar a l’abril 2.726 vols comercials, un 6,6% més que fa un any.
L’aeroport de Girona ha frenat en passatgers aquest abril després d’un 2025 excepcional. La terminal ha comptabilitzat 173.931 viatgers, per sota dels 205.331 passatgers de l’abril de l’any passat, quan va registrar el millor quart mes de l’any de l’última dècada.
La caiguda és de 31.400 passatgers en un any. En percentatge, suposa un descens aproximat del 15,3%. La comparació, però, s’ha de llegir amb prudència: el balanç del 2025 ja advertia que aquell abril havia quedat condicionat pel calendari de Setmana Santa respecte a l’any anterior.
Més vols comercials que fa un any
El retrocés de passatgers contrasta amb l’evolució dels vols. L’Aeroport de Girona-Costa Brava va operar 2.726 vols comercials aquest abril, un 6,6% més que l’abril del 2025. L’any passat, la xifra havia estat de 2.557 operacions comercials.
En l’acumulat de l’any, Girona-Costa Brava suma 314.663 viatgers entre gener i abril. La dada queda per sota dels 340.310 usuaris registrats en el mateix període del 2025. La diferència és de 25.647 passatgers, un descens aproximat del 7,5%.
Les operacions, en canvi, continuen a l’alça. Des de començament d’any, l’aeroport ha registrat 7.216 operacions, un 11,4% més que en el primer quadrimestre del 2025, segons Aena. L’any passat, en aquest mateix tram de l’any, se n’havien acumulat 6.475.
La càrrega també baixa respecte del 2025
El balanç de mercaderies també és inferior al de l’any passat. A l’abril s’han transportat 5,5 tones de mercaderia, davant les 17,8 tones del mateix mes del 2025. Segons Aena, des de gener, el volum acumulat és de 29 tones, mentre que un any abans arribava a 45,6 tones.
A escala catalana, Girona se situa per sobre de Reus en passatgers mensuals. L’aeroport reusenc va registrar 129.828 viatgers i 2.497 moviments d’aeronaus a l’abril. Barcelona-El Prat va comptabilitzar 5.103.478 passatgers i 32.057 operacions, mentre que Sabadell va gestionar 6.582 enlairaments i aterratges i 652 passatgers.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec