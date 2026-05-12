Alerta per tempestes intenses a les comarques gironines, amb especial atenció al Baix Empordà
Protecció Civil avisa del risc de crescudes sobtades de rius i rieres i demana no acostar-se a zones inundables
Les comarques gironines poden viure aquest dimarts un episodi de tempestes intenses, sobretot a partir del migdia i amb el Baix Empordà com una de les zones on es podria formar un nucli de precipitacions fortes. Davant la possibilitat de xàfecs sobtats, calamarsa i crescudes de rius i rieres, Protecció Civil manté activada l’alerta del pla INUNCAT.
L’episodi pot afectar diversos punts, amb xàfecs que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
A les comarques gironines, l’atenció se centra sobretot en el Baix Empordà, on les previsions apunten que es podria formar un segon nucli de precipitacions intenses durant la tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra i ratxes fortes de vent.
Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana molta prudència i insisteix que cal evitar acostar-se a rius, rieres, barrancs i altres zones inundables. Les pluges intenses poden fer créixer sobtadament les lleres, encara que inicialment no portin aigua. L’organisme recorda que pocs centímetres d’aigua poden arrossegar vehicles i persones.
Protecció Civil recomana evitar desplaçaments innecessaris en cas de tempesta forta, no creuar mai rieres ni guals inundables i allunyar-se de punts baixos, soterranis i zones pròximes a cursos d’aigua.
