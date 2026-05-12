Un de cada cinc gironins dorm menys de set hores al dia
Salut reforça la campanya sobre l’ús crònic de medicaments contra l’insomni i recorda que no són la solució principal ni definitiva
Un de cada cinc gironins dorm menys de set hores al dia. Segons els darrers resultats de l'enquesta del Departament de Salu, el 20,4% de la població de la Regió Sanitària de Girona declara dormir per sota d’aquest llindar de mitjana. La majoria, però, se situa entre les set i les vuit hores, un 27,4% afirma dormir set hores diàries i un 23,7%, vuit.
En comparació amb el conjunt de Catalunya, Girona presenta una proporció lleugerament més baixa de població que dorm menys de set hores. A escala catalana, aquest percentatge se situa al voltant del 24,4%, mentre que a la Regió Sanitària de Girona és del 20,4%. De fet, Girona és una de les regions amb menys pes de persones que declaren dormir per sota de les set hores, només lleugerament per sobre de les Terres de l’Ebre, amb un 20,1%. A l’altre extrem hi ha territoris com el Penedès, amb un 28,8%, Barcelona Metropolitana Sud, amb un 27,5%, o la Catalunya Central, amb un 25,9%. En canvi, Girona se situa una mica per sobre de la mitjana catalana en la franja de son considerada més habitual: un 55,7% dels gironins dorm entre set i vuit hores al dia, davant del 54,4% del conjunt de Catalunya.
En aquest context, el Departament de Salut ha reforçat la campanya sobre l’ús adequat dels medicaments contra l’insomni, dins del projecte Pastilles, només les necessàries, que promou un ús responsable dels fàrmacs i vol evitar riscos innecessaris per a la salut. La campanya recorda que els medicaments per dormir no són la solució principal ni definitiva i que l’insomni, en molts casos, pot millorar amb canvis d’hàbits.
Salut alerta que aquests fàrmacs poden comportar riscos, especialment a partir dels 65 anys, com somnolència durant el dia, confusió, inestabilitat i més risc de caigudes. Per això, la campanya també posa l’accent en la retirada progressiva i supervisada de la medicació, que és segura i pot ajudar a recuperar un son més natural, més claredat mental i més energia durant el dia.
