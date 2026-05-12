El que més valoren els clients del comerç d’Olot i el que encara troben a faltar
Un sondeig revela que el 70% dels clients prioritza el tracte personal i la confiança, mentre que un 40% considera la compra una activitat d'oci.
Els clients del comerç d’Olot valoren sobretot el tracte proper, la confiança i la proximitat dels establiments, però també assenyalen una demanda concreta: més aparcament al centre per facilitar la compra presencial.
El comerç d’Olot ja té una primera radiografia dels hàbits i les demandes dels seus clients. L’enquesta impulsada per l’Associació de Comerciants d’Olot dins la campanya Parlem amb tu! El Comerç t’escolta recull que el tracte, la proximitat i la confiança continuen sent els punts més ben valorats del comerç local, però també que l’aparcament és una de les principals assignatures pendents.
Segons les dades exposades per l’entitat, un 70% de les persones que han respost el qüestionari destaquen la relació directa amb els botiguers com un dels motius per comprar als establiments de la ciutat. La mateixa consulta, amb prop de 200 respostes, també posa sobre la taula la petició de més aparcament gratuït al centre.
Una enquesta per escoltar els clients
La campanya es va posar en marxa el 17 de març amb una enquesta en línia accessible a través dels codis QR instal·lats als establiments associats. L’objectiu era recollir informació directa sobre l’experiència de compra, els hàbits dels consumidors, els aspectes més valorats i les millores que els clients voldrien trobar al comerç d’Olot.
La presidenta de l’ACO, Ester Verdaguer, explica que l’enquesta ha servit per detectar demandes concretes. A més de l’aparcament, els participants també apunten la conveniència d’unificar horaris entre botigues, tant pel que fa a l’obertura com als festius i caps de setmana.
El repte de combinar carrer i compra digital
L’enquesta dibuixa un client híbrid, que compra per internet però que manté el vincle amb els establiments de proximitat. Aquesta doble realitat obliga el sector a reforçar allò que no pot oferir una pantalla —l’atenció personal— i, alhora, a adaptar-se als nous hàbits de consum.
Un altre dels punts que apareixen a les respostes és la voluntat que més establiments d’Olot i de la comarca s’incorporin a Garrotxa Approp, l’eina digital vinculada al comerç de proximitat. L’associació recorda que el passaport d’aquesta aplicació continua actiu i que 15 persones ja l’han completat.
La dada que millor resumeix el marge que encara té la compra presencial és que un 40% dels participants considera anar a comprar com una activitat d’oci. Aquesta xifra reforça la idea que el centre comercial d’Olot no només competeix per preu o comoditat, sinó també per experiència urbana.
Un inici d’any amb noves obertures
La consulta arriba en un inici d’any amb moviment comercial a la ciutat. Segons el material facilitat, Olot ha sumat 10 noves obertures d’establiments comercials i de restauració, la majoria concentrades al centre. L’ACO agrupa prop d’un centenar d’establiments i manté campanyes de dinamització per reforçar l’activitat comercial.
Garrotxa Approp compta amb 104 establiments adherits i ha registrat 283.209 vendes, 50.570 de les quals durant el darrer any. Per l’aplicació hi han circulat 13 milions d’euros, segons les dades aportades per l’associació.
El pas següent serà veure si les demandes recollides a l’enquesta es tradueixen en propostes concretes, especialment en dos àmbits que afecten directament el dia a dia dels compradors: l’aparcament al centre i la coordinació dels horaris comercials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec