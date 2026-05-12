El Consorci de l'Estany participa en el seguiment de poblacions de nàiades al Fluvià i localitzen 130 exemplars

També s'han recuperat 15 individus marcats entre els anys 2014 i 2016

El seguiment d'exemplars de nàiada / ACN

ACN

Olot

El Consorci de l'Estany, juntament amb tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, participa en el seguiment de poblacions de nàiades al riu Fluvià. El mostreig ha permès localitzar més de 130 exemplars vius de nàiada allargada i recuperar-ne 15 que s'havien marcat els anys 2014 i 2016. Segons els tècnics, els exemplars han demostrat una capacitat de resistència "extraordinària", sobrevivint als impactes servers com els del temporal Glòria del 2020 i a la sequera del 2021-2023. Les prospeccions s'han centrat en un tram de l'entrada d'Olot, que podria actuar com a "reservori vital" per a la conservació d'aquesta espècie a tota la conca del Fluvià i a tot Catalunya.

