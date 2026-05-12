S’ensorra part d’un edifici abandonat a Olot

Els Bombers estan revisant si cal fer més desallotjament dels edificis del voltant i ha activat la Unitat de Drons tot i que incialment es descarta que hi hagi ningú a dins

L'edifici mig ensorrat a Olot. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Olot

Ensorrament parcial d’un edifici a Olot. Els Bombers s’han mobilitzat aquest dimarts al matí per l’ensorrament parcial d’un edifici abandonat situat al carrer Joan Pere Fontanella, al número 11.

L’avís s’ha rebut cap a un quart de nou del matí i fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers. Segons informen, l’immoble estava abandonat i pràcticament tapiat, i no hi ha indicis que apuntin que hi hagués ningú a l’interior en el moment dels fets.

Els efectius han retirat els vehicles estacionats al voltant de l’edifici i han acordonat i senyalitzat la zona per seguretat. També s’ha activat la unitat de drons per fer una revisió de l’immoble i descartar que hi pugui haver alguna persona afectada.

Els veïns de la zona s'han vist sorpresos pel succés però sortosament, cap d'ells ha pres mal.

Aíxi ha quedat la zona ensorrada de l'edifici d'Olot.

Aíxi ha quedat la zona ensorrada de l'edifici d'Olot. / Bombers de la Generalitat

Possibilitat de més desallotjaments

Els Bombers estan revisant l’interior de l’edifici i valoren si cal fer desallotjaments preventius als immobles més propers, com els números 10, 12 i 14 del carrer. També s’ha gestionat la presència de l’arquitecte municipal per valorar l’estat de l’estructura i decidir si cal enderrocar la part que queda dreta. Segons els Bombers, l'edifici ensorrat estava tapiat en bona part.

L'edifici ensorrat a Olot

La companyia elèctrica també ha estat activada per revisar el cablejat i gestionar possibles afectacions als subministraments.

A la zona també s'han activat la Policia Municipal d'Olot, els Mossos d'Esquadra i el SEM.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

