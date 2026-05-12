Les infermeres "ja no callen" i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar "condicions dignes"
Alerten que la falta personal i les ràtios són "insuficients" s'han traduït en una "sobrecàrrega crònica" de feina
Professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar "condicions dignes". El sindicat Satse ha convocat mobilitzacions amb motius del dia internacional de la infermeria sota el lema 'Les infermeres ja no callen' amb la finalitat de denunciar que falta personal, que les ràtios són "insuficients" i que assumeixen una "sobrecàrrega crònica de feina". Durant la concentració, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a "trencar el silenci" i reclamar millores laborals. El portaveu de Satse, David Oliver, reclama al Govern més inversió en sanitat per garantir "una millor atenció per a tothom".
"Avui hauria de ser una celebració, però ja fa anys que no podem celebrar res i per això aprofitem el dia per reivindicar unes condicions dignes", ha afirmat el secretari de Satse a Girona i portaveu del sindicat d'infermeria a Catalunya, David Oliver, que detalla que han decidit convocar concentracions davant dels hospitals Vall d'Hebron de Barcelona, Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova de Lleida i Santa Caterina de Salt coincidint amb el dia internacional de la infermeria.
Sota el lema 'Les infermeres ja no callen', afirmen que tot i ser un col·lectiu imprescindible se senten "menyspreades" i reclamen més inversió en sanitat per poder millorar les condicions laborals, ampliar plantilles i acabar amb la sobrecàrrega de feina.
Durant la concentració a Salt han llegit el manifest que es divideix en diversos problemes que viuen com a professionals i que han decidit deixar de silenciar. Posen el focus en la falta d'infermeres que fa que les ràtios siguin "insuficients" i la plantilla acabi "esgotada"; que continuïn encadenant contractes curts que generen "inestabilitat constant" amb processos d'estabilització que "arriben tard i malament" i en la "inseguretat" creixent a l'entorn laboral: "Les agressions al personal sanitari augmenten, mentre les mesures de prevenció i protecció són clarament insuficients".
Les infermeres asseguren que aquestes mancances a la feina els afecten "físicament, psicològicament i emocionalment" perquè treballen en torns nocturns, festius o caps de setmana en una feina amb una "responsabilitat extrema" però "poc descans". Satse denuncia que cada cop hi ha més professionals que opten per abandonar la professió o marxar perquè "no veuen futur".
Les infermeres alerten que no tenir cura dels professionals també afecta la població: "La seguretat del pacient no pot dependre del sobreesforç permanent de les infermeres". Oliver també ha exposat que per ara no es plantegen convocar una vaga perquè, fins i tot, el decret de serveis mínims pot arribar a fixar més professionals dels que hi treballen en els torns habituals per falta de personal. Tot i això, demanen al Govern inversió i diàleg per revertir les conseqüències de les retallades i posar al dia les condicions laborals de les infermeres.
