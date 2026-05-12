De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
L'empresa gironina Medtech Catalonia ha portat fins a les Canàries l'equipament Clyype, un dipositiu de protecció respiratòria integral nascut arran de la pandèmia de la covid-19 que ja s’ha començat a vendre a hospitals de l’Estat. L'objectiu actual és l'homologació per entrar en futurs operatius amb risc de virus contagiosos.
Entre l’operatiu sanitari, els efectius militars i els periodistes que seguien l’alerta pel hantavirus a Tenerife aquest diumenge, un dels presents va cridar especialment l’atenció: anava cobert de cap a peus amb un equip de protecció respiratòria que, vist de lluny, feia pensar en un astronauta. Era la manera més visual que l’empresa gironina Medtech Catalonia tenia per ensenyar el Clyype, un dispositiu nascut a Palol de Revardit que vol fer-se un lloc en els protocols de futures crisis sanitàries. I realment l'estratègia va ser eficaç perquè van generar molta expectació entre els mitjans de comunicació d'arreu d'Espanya i internacionals que seguien l'arribada del creuer MV Hondius.
Jordi Bellvehí, president executiu de Medtech Catalonia, havia viatjat a les Canàries amb Oriol Llorens, comercial de la companyia que és qui portava el dipositiu, després de posar-se en contacte amb responsables sanitaris arran de l’alerta. «Vam ser una mica oportunistes», admet Bellvehí, però defensa que la situació també servia per ensenyar sobre el terreny una tecnologia pensada precisament per escenaris d’aquest tipus.
La companyia s’havia posat en contacte amb l’Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, a Tenerife, i també amb el Gómez Ulla i el 12 d’Octubre, a Madrid. L’objectiu era presentar-los l’equip i explorar si podia tenir encaix en l’operatiu, tot i que finalment no hi van arribar a temps. «Els va interessar molt, però ens van dir que no hi havia marge per incorporar un protocol nou en tan pocs dies», explica Bellvehí. Ara, assegura, el dispositiu entrarà en processos d’homologació per poder-se utilitzar en futures emergències o en situacions de quarantena.
La principal diferència del Clyype, segons l’empresa, és que no només protegeix la persona que el porta, sinó també els qui l’envolten. L’equip incorpora filtres d’exhalació, de manera que l’aire que surt del dispositiu també queda filtrat. «Un dels problemes més greus en una pandèmia és que els infectats contagien els altres. No es tracta només de protegir el contagiat, sinó també els que estan a prop», subratlla Bellvehí.
Funcionament del dispositiu
El sistema funciona amb un casc amb motor silenciós, sense tubs, i una caputxa transparent que es tanca al coll. L’aire entra filtrat i la pressió positiva fa que la caputxa quedi inflada, de manera que l’aire tendeix a sortir i no a entrar. El dispositiu també incorpora sensors electrònics i alarmes per controlar que el cabal d’aire i la pressió interior siguin correctes. Segons la companyia, filtra el 99,8% dels aerosols d’entrada i de sortida i supera fins a deu vegades les prestacions d’una mascareta FFP3.
Un altre dels punts que defensa l’empresa és que el professional pot treballar sense mascareta convencional. La pantalla transparent no s’entela i deixa veure la cara i els llavis, un element que Bellvehí considera important en entorns sanitaris. «Per primer cop, el pacient pot veure tota la cara del metge, les expressions i el somriure», explica. El dispositiu és reutilitzable, es pot rentar i desinfectar, i utilitza filtres de llarga durada.
Medtech Catalonia va començar a comercialitzar el producte acabat fa uns mesos, després d’anys de desenvolupament. Bellvehí assegura que ja n’han venut al Clínic de Barcelona, a Ceuta i a Saragossa, i que també estan en procés amb un centre de Rotterdam. El cas de Ceuta és un dels que més destaca perquè, segons diu, "és un dels centres amb més experiència en aquest tipus de situacions i ja han repetit l'adquisició del dispositiu".
Salt internacional
La mirada, però, va molt més enllà del mercat espanyol. L’empresa treballa per certificar-se amb l'agència federal dels Estats Units encarregada de protegir la salut pública (FDA) i també en mercats com l’Aràbia Saudita o Malàisia. A més, té distribuïdors o contactes oberts a països com Mèxic, Alemanya, Japó, el Regne Unit, l’Índia o els Estats Units.
El salt comercial arriba després d’una etapa intensa de finançament. El juliol passat, Medtech Catalonia va obrir una ronda d’inversió d’un milió d’euros per avançar en la venda de Clyype. Poc abans havia tancat una ronda d’1,7 milions, que se sumava a aportacions anteriors fins a arribar als 3,7 milions captats.
El projecte també va rebre l’estiu passat un préstec de 300.000 euros de l’ICF Girona Fons d’Innovació, la primera operació d’aquest programa impulsat per l’Institut Català de Finances i l’Ajuntament de Girona. Aquell suport havia de servir per reforçar el desenvolupament, la producció i la comercialització del dispositiu.
Clyype va néixer el 2020, en plena pandèmia, a partir d’una idea de Sílvia Sabrià, fundadora del projecte juntament amb Júlia Ferrer i Sergi Alòs. Sabrià va explicar que la idea li va sorgir quan el seu marit va haver de ser operat del cor i una infecció respiratòria podia posar-li la vida en risc. D’aquí va néixer la voluntat de buscar una protecció «més enllà de les mascaretes».
L’empresa ha deixat enrere el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i s’ha traslladat al Girona Hub. La fabricació es fa amb Inbrooll, ubicada a Palol de Revardit, que també és sòcia del projecte.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats