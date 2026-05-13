El mapa dels residus a Girona: 99 municipis ja han deixat enrere el contenidor obert
El balanç anual de la demarcació situa 46 poblacions amb porta a porta complet i 53 més amb models mixtos, mentre el calendari electoral pot frenar nous desplegaments
/ Guillem Costa
Els models de recollida de residus amb control d’ús ja formen part del mapa municipal de Girona. La revisió dels 221 municipis de la demarcació situa 46 poblacions amb porta a porta complet i 53 més amb fórmules mixtes, com contenidors tancats, àrees amb control d’accés, armaris amb clau o desplegaments parcials.
La implantació de models de recollida controlada ha deixat de ser una excepció a les comarques gironines. En total, 99 municipis han fet algun pas per deixar enrere el contenidor obert i avançar cap a sistemes que permeten controlar millor l’ús del servei.
El mapa és desigual. Girona ha optat pels contenidors intel·ligents, que s’obren amb targeta, clauer o l’aplicació Girona Recicla, i manté el porta a porta en sectors concrets. La Garrotxa és la comarca on els contenidors tancats tenen més pes. Besalú consta amb porta a porta complet i Olot queda fora d’aquest patró general.
A la Cerdanya gironina conviuen el porta a porta de Ger i Llívia amb els contenidors intel·ligents d’Alp, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Isòvol, Meranges i Urús, i amb el sistema mixt de Guils de Cerdanya.
El porta a porta manté recorregut als pobles petits
El porta a porta conserva recorregut en pobles compactes i de baixa densitat. A l’Alt Empordà consta implantat al 100% a Biure, Boadella i les Escaules, Darnius, Maçanet de Cabrenys, Terrades i Vilajuïga.
Al Baix Empordà, Albons, Begur, Corçà, Mont-ras i Verges apareixen amb implantació completa. Calonge i Sant Antoni, Forallac, Palafrugell i Santa Cristina d’Aro treballen amb models parcials o combinats.
A la Selva hi ha experiències completes a Amer, Anglès, la Cellera de Ter, Hostalric, Osor, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils i Vilobí d’Onyar. També hi ha fórmules mixtes a Blanes, Breda, Caldes de Malavella, Riudarenes, Riudellots de la Selva i Vidreres.
Transició a dues velocitats al Gironès i el Pla de l’Estany
El Gironès i el Pla de l’Estany també mostren aquesta transició a dues velocitats. Bescanó, Bordils, Celrà, Cassà de la Selva, Sant Gregori i Vilablareix consten amb porta a porta complet. Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell i Viladasens encaixen en el bloc de contenidors o armaris tancats, i Llagostera hi entra pel model parcial amb tancament electrònic.
Al Pla de l’Estany, Fontcoberta i Serinyà tenen porta a porta complet. Camós, Cornellà del Terri, Esponellà, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i Vilademuls combinen recollida domiciliària i àrees tancades.
L’any electoral també pesa
La pressió europea manté obert el calendari de nous desplegaments, però el cicle electoral també pesa. «Quan falta poc per a les eleccions, molts ajuntaments frenen i ho deixen per a la legislatura següent», admet Pilar Chiva, directora de l’àrea d’economia circular de l’Agència de Residus.
Chiva defensa que els governs municipals «han de decidir-ho a l’inici del mandat». Ho compara amb canviar el sentit d’un carrer: «Primer genera rebuig, però després s’accepta si el servei és més net». La dificultat és assumir el rebuig inicial abans que el servei s’estabilitzi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec