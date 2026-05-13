El model educatiu de l’Espai Cràter d’Olot arriba a un dels grans congressos científics del món
L’Espai Cràter ha exposat a la capital austríaca com facilitar l'accés al coneixement científic a públics escolars i col·lectius en risc d'exclusió
L’Espai Cràter d’Olot ha participat per primera vegada a l’European Geosciences Union General Assembly, un dels congressos internacionals de referència en l’àmbit de les ciències de la Terra. La trobada, celebrada a Viena del 3 al 8 de maig, ha reunit prop de 22.500 participants de 125 països.
L’equipament olotí hi ha presentat una comunicació científica sobre el seu model educatiu, basat en la divulgació del coneixement volcànic, la inclusió i el vincle amb el territori. La ponència, titulada Beyond the science centre: How Espai Cràter in Olot (Catalonia) expands inclusivity through the volcanoes, ha anat a càrrec de Clara Llobet, responsable del Servei Educatiu de l’Espai Cràter, dins una sessió dedicada a l’educació en geociències i la comunicació científica.
La comunicació ha explicat com un centre de geociències pot facilitar l’accés al coneixement científic a públics escolars i a col·lectius en risc d’exclusió. També ha posat l’accent en el paper de la programació arrelada al territori per reforçar la comprensió científica, la consciència territorial i la preparació davant del risc volcànic. El treball s’ha desenvolupat conjuntament amb Núria Llop, de l’Espai Cràter; Xevi Collell, de l’Ajuntament d’Olot; i Xavier de Bolós i Adelina Geyer, del GEO3BCN-CSIC.
Un centre científic arrelat a la Garrotxa
Durant la presentació, Llobet ha situat l’Espai Cràter com un equipament que va més enllà d’un espai expositiu sobre vulcanologia. El centre es presenta com una infraestructura d’aprenentatge integrada al territori, amb connexions entre la recerca en ciències de la Terra, l’educació formal i les necessitats de la comunitat local.
Ubicat a Olot, en el context volcànic de la Garrotxa, l’Espai Cràter actua com a pont entre el coneixement científic i públics que sovint tenen menys oportunitats d’accés directe a la ciència. L’equipament forma part de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i vincula la divulgació científica amb el coneixement del territori.
Adaptar continguts a públics diversos
El model presentat a Viena combina la col·laboració amb universitats i centres de recerca, el treball d’un comitè científic que garanteix el rigor dels continguts i l’aplicació del Disseny Universal per a l’Aprenentatge. Aquest enfocament permet adaptar continguts i formats a públics diversos i desenvolupar programes educatius i comunitaris amb entitats socials del territori.
Segons les dades recollides pel centre durant els primers anys de funcionament, l’Espai Cràter d’Olot supera els 40.000 visitants anuals i rep prop de 12.000 escolars cada any. El mateix estudi indica que el 83% de les persones enquestades declaren haver après nous conceptes després de participar en les activitats.
La presència al congrés ha permès a l’equipament compartir el seu treball amb centres i grups de recerca d’arreu del món. El material facilitat apunta també a nous contactes i possibles aliances internacionals, tot i que no concreta encara projectes, calendari ni institucions participants.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- La segona vida de la pastisseria Sans, creadora del bisbalenc