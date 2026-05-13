Proposen vint accions per eliminar "barreres estructurals" i fomentar l'autonomia de persones vulnerables al món rural
Són les conclusions d'un projecte transfronterer per millorar la vida a gent gran, amb discapacitat o dependència
Les persones grans, amb discapacitat o amb dependència que viuen en entorns rurals pateixen "barreres estructurals" que dificulten la plena autonomia i la participació en comunitat. És la conclusió del projecte transfronterer CIMER Inclusió, finançat per fons europeus. Després de fer 40 tallers participatius amb ciutadans, tècnics de l'administració, entitats socials i professionals, proposen 20 accions per fomentar la seva autonomia, com ara la creació d'una finestra única per avaluar les necessitats i el transport públic a demanda. L'estudi també assenyala que, més enllà de dotar de més recursos, també cal "canviar la forma de planificar, coordinar i adaptar els serveis a la realitat dels territoris" per passar a "models més inclusius".
El procés, basat en metodologies participatives ha combinat tallers, enquestes i entrevistes per construir un diagnòstic compartit. Sergi Martínez, tècnic de projectes d'una de les entitats participants, Support Girona, destaca que això els ha "permès entendre la realitat, no com la percep un tècnic o un professional, sinó la mateixa persona, que expressa les dificultats del seu dia a dia". Entre les "barreres" que han aparegut hi ha les dificultats per moure's pel municipi i anar a la feina o poder exposar el seu punt de vista a la família perquè es respectin els seus drets.
Els resultats posen de manifest que, tot i l’existència de recursos i professionals, persisteixen "limitacions importants" en àmbits clau com la mobilitat, l’accés als serveis, l’accessibilitat dels entorns i la coordinació institucional. Aquestes barreres tenen un impacte directe en l’autonomia personal i en la qualitat de vida, especialment en zones poc poblades. Entre les mesures proposades, Martínez destaca la creació d'una figura que faci mediació entre l'usuari i la família per resoldre conflictes amb l'entorn. "Tenir una discapacitat no resta, no fa que la persona no tingui dret a viure la seva vida i que la pugui viure com ella desitja", afirma.
La creació d'una associació i un portal
Entre les accions que volen posar en marxa hi ha la creació d'una associació transfronterera de banda i banda del Pirineu per buscar fórmules per fer més accessible el transport públic als entorns rurals o que les persones pugui participar en comunitat, com ara ser càrrecs electes, i tenir una vida més activa en comunitat.
L'altra acció prevista és la creació d'un portal des d'on compartir continguts i experiències per ajudar a persones, professionals i institucions a acompanyar a aquests col·lectius vulnerables perquè tinguin una vida més autònoma i plena.
El projecte CIMER ha comptat amb vuit socis: Support Girona, Fundació Privada Ilersis, UDAF 31, , AUDAF 65, URAF Occitanie, Atam, Fondation Marie Louise i ViveLibre SL. El 65% ha estat fiançat amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional.
