El Trueta atén més pacients amb insuficiència cardíaca per l’envelliment de la població
La unitat va seguir 1.232 persones el 2025, 203 més que l’any anterior, amb el grup de 75 a 84 anys com el més nombrós
L’hospital incorpora intel·ligència artificial i dispositius implantables per controlar a distància més de 140 pacients
L’envelliment progressiu de la població està fent créixer el nombre de pacients amb insuficiència cardíaca atesos a l’hospital Josep Trueta. La Unitat d’Insuficiència Cardíaca va fer seguiment l’any 2025 a 1.232 pacients, 203 més que l’any anterior, i el grup d’edat més nombrós va ser el de persones d’entre 75 i 84 anys, seguit del de 65 a 74 anys. Segons el centre, aquesta evolució està directament relacionada amb l’envelliment de la població de l’entorn.
La unitat commemora aquest 2026 els vint anys d’activitat assistencial en l’atenció especialitzada a la insuficiència cardíaca i s’ha consolidat com a referent a la demarcació de Girona. Durant aquestes dues dècades, ha evolucionat amb la incorporació de nous procediments tecnològics i amb un model d’atenció integral per optimitzar el seguiment dels pacients i millorar els resultats en salut.
En aquest procés de millora continuada, el Trueta ha incorporat recentment eines de seguiment remot basades en intel·ligència artificial. L’objectiu és reforçar el control clínic dels pacients amb insuficiència cardíaca crònica i facilitar la detecció precoç de possibles descompensacions, sense substituir el paper central del personal sanitari.
El sistema funciona a través d’una aplicació que fa seguiment dels pacients mitjançant converses telefòniques realitzades per un assistent virtual. Aquest assistent recull informació mèdica rellevant a partir de les respostes dels pacients i, si detecta algun símptoma o canvi significatiu en l’estat de salut, genera un avís per a l’equip mèdic, que valora si cal fer alguna actuació addicional.
Actualment, 135 pacients de la unitat reben trucades de l’assistent virtual amb tecnologia d’IA, anomenat Lola. L’eina formula preguntes sobre l’estat de salut, com ara la presència de símptomes o incidències des de l’últim contacte amb l’equip mèdic. Les respostes queden transcrites automàticament en una aplicació a la qual accedeixen els professionals per fer-ne el control. Des de l’inici de la prova pilot i fins aquest mes d’abril, s’han fet 519 trucades.
Aquest servei s’adreça sobretot a pacients amb insuficiència cardíaca crònica, que combinen les visites presencials amb el seguiment remot entre consultes. La freqüència de les trucades s’adapta a la situació clínica de cada persona i pot anar des d’un contacte diari després d’un ingrés hospitalari fins a trucades setmanals o mensuals.
Prova pilot
La incorporació d’aquest sistema forma part d’una prova pilot en què també participa l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Al Trueta, s’integra dins la cartera de serveis de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca, formada per professionals de cardiologia, medicina interna, infermeria clínica especialitzada i infermeria de gestió d’atenció primària. Aquesta coordinació permet oferir un abordatge interdisciplinari de la patologia, des del diagnòstic i el tractament fins al seguiment posterior.
A banda de l’assistent virtual, la unitat també disposa d’un sistema de monitoratge remot amb dispositius implantables. Es tracta del CardioMEMS, un dispositiu que s’implanta a l’artèria pulmonar i permet mesurar la pressió arterial i detectar de manera precoç l’acumulació de líquid. Els pacients fan lectures diàries des de casa mitjançant un coixí especial amb sensor, que envia les dades a una aplicació accessible per als professionals sanitaris.
Quan es detecten valors fora dels paràmetres establerts, l’equip mèdic contacta amb el pacient per ajustar la medicació o programar una visita. Actualment, el Trueta monitora 13 pacients amb aquest dispositiu, una tecnologia consolidada des del 2022 com a eina per reduir hospitalitzacions associades a la retenció de líquid als pulmons.
Durant els cinc primers anys posteriors a la seva creació, el 2006, la Unitat d’Insuficiència Cardíaca va aconseguir reduir fins a un 70% els ingressos a urgències i les estades hospitalàries motivades per descompensacions vinculades amb aquesta patologia. Entre els factors clau d’aquest resultat hi ha l’accessibilitat i la coordinació amb altres dispositius assistencials del mateix centre, com les unitats d’Hemodinàmica, Electrofisiologia i Arítmies, i la cirurgia cardíaca.
