El pla per millorar l’aigua a Girona: 7,7 milions en ajuts fins al 2029
L'Alt Empordà és la comarca que concentra més fons i actuacions, amb gairebé 5 milions d'euros per a 49 projectes i obres d'abastament hídric.
La demarcació de Girona rebrà 7,7 milions d’euros en ajuts per millorar l’abastament d’aigua en alta. L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt 110 subvencions gironines dins una convocatòria catalana de 27 milions, destinada a finançar projectes i obres per reforçar la quantitat i la qualitat del subministrament.
Girona suma 75 entitats sol·licitants beneficiaris, entre ajuntaments, consorcis i mancomunitats. Les actuacions tenen un pressupost conjunt d’11.449.433,21 euros, dels quals l’ACA en subvenciona 7.765.737,15.
L’Alt Empordà és la comarca gironina amb més pes en la resolució: 49 ajuts i 4.985.567,60 euros. És, de llarg, el territori que concentra més diners i més actuacions dins la demarcació.
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona rebrà 1.043.643,16 euros per construir una nova potabilitzadora per tractar l’aigua de l’embassament de la riera de Portbou. El mateix consorci obté també 600.000 euros per rehabilitar els desguassos de la presa de Portbou i 358.462,53 euros per una planta d’osmosi inversa per reduir la salinitat en la captació subterrània d’abastament.
També a l’Alt Empordà, la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera, Pedret i Marzà rep 600.000 euros per construir un nou dipòsit d’abastament d’aigua potable i enderrocar l’actual.
Obres i projectes
Dels 110 ajuts concedits a la demarcació, 60 són per executar obres i 50 per redactar projectes. Les obres concentren la major part dels diners, amb 6.527.042,31 euros, mentre que els projectes sumen 1.238.694,84 euros.
Després de l’Alt Empordà, la Selva rep 674.198,07 euros en 8 ajuts; el Pla de l’Estany, 469.735,06 euros en 8; el Gironès, 463.304,13 euros en 10; i el Baix Empordà, 433.209,48 euros en 10. La Garrotxa suma 394.841,38 euros en 17 subvencions.
Canonada d'aigua a la urbanització de Montbarbat
Entre les actuacions destacades fora de l’Alt Empordà hi ha la renovació de la canonada de portada d’aigua potable a la urbanització de Montbarbat, a Maçanet de la Selva, amb 531.689,71 euros; la construcció d’un dipòsit de regulació d’aigua potable a la urbanització Selva Brava, a Llagostera, amb 195.391,15 euros; i el projecte de reforma de la potabilitzadora i construcció del dipòsit de capçalera d’Ullà, amb 150.948,83 euros.
Els ajuts s’han de materialitzar entre l’1 de gener de 2025 i el 8 de gener de 2029. La resolució, per tant, fixa el finançament, però no vol dir que totes les millores siguin immediates ni que totes les actuacions estiguin ja en fase d’obra.
