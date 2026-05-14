Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsvaga docents Gironasala de concerts GironaSílvia Orriolsparc Jordi Vilamitjanarodatge EnredadosGirona - Reial Societat
instagramlinkedin

El pla per millorar l’aigua a Girona: 7,7 milions en ajuts fins al 2029

L'Alt Empordà és la comarca que concentra més fons i actuacions, amb gairebé 5 milions d'euros per a 49 projectes i obres d'abastament hídric.

Un dipòsit d’aigua municipal, en una imatge d’arxiu

Un dipòsit d’aigua municipal, en una imatge d’arxiu / ACA

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Girona

La demarcació de Girona rebrà 7,7 milions d’euros en ajuts per millorar l’abastament d’aigua en alta. L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt 110 subvencions gironines dins una convocatòria catalana de 27 milions, destinada a finançar projectes i obres per reforçar la quantitat i la qualitat del subministrament.

Girona suma 75 entitats sol·licitants beneficiaris, entre ajuntaments, consorcis i mancomunitats. Les actuacions tenen un pressupost conjunt d’11.449.433,21 euros, dels quals l’ACA en subvenciona 7.765.737,15.

L’Alt Empordà és la comarca gironina amb més pes en la resolució: 49 ajuts i 4.985.567,60 euros. És, de llarg, el territori que concentra més diners i més actuacions dins la demarcació.

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona rebrà 1.043.643,16 euros per construir una nova potabilitzadora per tractar l’aigua de l’embassament de la riera de Portbou. El mateix consorci obté també 600.000 euros per rehabilitar els desguassos de la presa de Portbou i 358.462,53 euros per una planta d’osmosi inversa per reduir la salinitat en la captació subterrània d’abastament.

També a l’Alt Empordà, la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera, Pedret i Marzà rep 600.000 euros per construir un nou dipòsit d’abastament d’aigua potable i enderrocar l’actual.

Obres i projectes

Dels 110 ajuts concedits a la demarcació, 60 són per executar obres i 50 per redactar projectes. Les obres concentren la major part dels diners, amb 6.527.042,31 euros, mentre que els projectes sumen 1.238.694,84 euros.

Després de l’Alt Empordà, la Selva rep 674.198,07 euros en 8 ajuts; el Pla de l’Estany, 469.735,06 euros en 8; el Gironès, 463.304,13 euros en 10; i el Baix Empordà, 433.209,48 euros en 10. La Garrotxa suma 394.841,38 euros en 17 subvencions.

Canonada d'aigua a la urbanització de Montbarbat

Entre les actuacions destacades fora de l’Alt Empordà hi ha la renovació de la canonada de portada d’aigua potable a la urbanització de Montbarbat, a Maçanet de la Selva, amb 531.689,71 euros; la construcció d’un dipòsit de regulació d’aigua potable a la urbanització Selva Brava, a Llagostera, amb 195.391,15 euros; i el projecte de reforma de la potabilitzadora i construcció del dipòsit de capçalera d’Ullà, amb 150.948,83 euros.

Notícies relacionades i més

Els ajuts s’han de materialitzar entre l’1 de gener de 2025 i el 8 de gener de 2029. La resolució, per tant, fixa el finançament, però no vol dir que totes les millores siguin immediates ni que totes les actuacions estiguin ja en fase d’obra.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
  2. Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
  3. Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
  4. Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
  5. Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
  6. «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
  7. Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
  8. Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus

Girona suma gairebé 700 noves empreses en tres mesos

Girona suma gairebé 700 noves empreses en tres mesos

El pla per millorar l’aigua a Girona: 7,7 milions en ajuts fins al 2029

El pla per millorar l’aigua a Girona: 7,7 milions en ajuts fins al 2029

Girona preveu instal·lar la grada de l’auditori del Centre Cultural La Mercè a principis del 2027

Girona preveu instal·lar la grada de l’auditori del Centre Cultural La Mercè a principis del 2027

Ajornat el concert de Max Navarro a Camós pel pronòstic de pluges

Ajornat el concert de Max Navarro a Camós pel pronòstic de pluges

Girona inicia un procés participatiu per definir els nous usos de la pista de Torre de Taialà

Girona inicia un procés participatiu per definir els nous usos de la pista de Torre de Taialà

El Govern s’obre a estudiar una millora salarial per al professorat després d’una primera reunió sense acord

La Fundació Dalí tanca el 2025 amb més de 945.000 visitants als tres museus i supera els 19 milions d'ingressos

La Fundació Dalí tanca el 2025 amb més de 945.000 visitants als tres museus i supera els 19 milions d'ingressos

Una quarantena de cerveses artesanes, tastets i música durant dos dies a la Rambla de Figueres

Una quarantena de cerveses artesanes, tastets i música durant dos dies a la Rambla de Figueres
Tracking Pixel Contents