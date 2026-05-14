El Banc de Sang demana alternar sang i plasma per reduir la dependència exterior
L’organisme fa per primera vegada una crida als donants habituals perquè combinin les dues donacions i poder avançar cap a l’autosuficiència en plasma
L'entitat organitza una carpa per a donacions a la plaça 1 d'Octubre aquest cap de setmana coincidint amb Temps de Flors
El Banc de Sang i Teixits ha fet una crida inèdita als donants habituals perquè alternin la donació de sang i plasma, un component que s’ha convertit en una "prioritat sanitària" i del qual Catalunya encara no és autosuficient. L’objectiu és incrementar les donacions de plasma per cobrir les necessitats dels pacients i reduir la dependència de països tercers.
El plasma, la part líquida de la sang, és essencial per elaborar medicaments hemoderivats, especialment immunoglobulines, que són vitals per a persones amb problemes immunitaris i altres patologies. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments fets amb plasma de per vida i més de 4.000 reben transfusions de plasma cada any. Tot i això, les donacions actuals només permeten obtenir el 39% de les immunoglobulines necessàries.
La donació de plasma és molt semblant a la de sang, però una mica més llarga. Dura entre 40 i 60 minuts i es fa als mateixos punts de donació i hospitals. La gran diferència és que, com que el plasma és majoritàriament aigua, el cos es recupera ràpidament i se’n pot donar amb molta més freqüència: cada 15 dies.
Actualment, cada donant de plasma fa una mitjana de 2,2 donacions l’any, segons dades del 2025. El Banc de Sang calcula que si cada donant doblés aquesta xifra, o si hi hagués més alternança entre sang i plasma, s’arribaria a una mitjana de quatre donacions anuals i es podria cobrir la demanda dels malalts del país.
En el cas de la sang, la mitjana és d’1,39 donacions l’any, condicionada pel fet que les dones poden donar sang tres vegades l’any i els homes, quatre. Per això, el Banc de Sang vol fer créixer el nombre de donants mixtos, és a dir, persones que donen tant sang com plasma. Ara n’hi ha més de 7.600, mentre que els donants que només donen sang superen els 160.000.
L’organisme admet que no tothom qui dona sang pot donar plasma, ja que en alguns casos la fisiologia de les venes no ho permet. Tot i això, considera que una bona part dels donants actuals sí que podrien fer aquesta alternança. Per aquest motiu, els professionals dels punts de donació ho proposaran amb més freqüència quan sigui possible i segons la disponibilitat de les màquines de plasma.
Per reforçar aquesta crida, el Banc de Sang ha posat en marxa la campanya “Quan cal, hi som”, que s’allargarà durant tot l’any a les xarxes socials, espais publicitaris, canals audiovisuals i punts de donació. La campanya vol recordar que el plasma és una necessitat poc visible, però decisiva per a milers de pacients.
Pot donar plasma qualsevol persona de més de 18 anys, amb bon estat de salut i que pesi més de 50 quilos. El Banc de Sang recorda que els punts disponibles es poden consultar al seu web.
Donacions a Girona
Pel que fa a les comarques gironines, la seu central de donacions està ubicat a l'hospital Josep Trueta i, de forma paral·lela, i ha campanyes continuades de donació arreu del territori.
Aquest cap de setmana, coincidint amb Temps de Flors, hi haurà una carpa a la plaça 1 d'Octubre per a donacions.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus