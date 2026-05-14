La Policia Local de Banyoles denuncia 17 conductors en una campanya contra el soroll de motos i ciclomotors
La campanya, iniciada el 7 de maig, ha revisat més de trenta vehicles i continuarà els propers mesos en diferents punts del municipi
La Policia Local de Banyoles ha denunciat 17 persones en el marc d’una campanya de control del soroll de ciclomotors i motocicletes iniciada el 7 de maig. Durant la primera setmana del dispositiu, els agents han revisat més de trenta vehicles, principalment al voltant dels centres de secundària de la ciutat.
Segons les dades facilitades pel cos policial, les denúncies afecten 10 ciclomotors i 7 motocicletes. En total, s’han aixecat una vintena d’actes per incompliments relacionats amb anomalies als vehicles.
El sergent de la Policia Local de Banyoles, Pere Roca, ha explicat que “durant aquesta setmana hem comprovat més de 30 d’aquests vehicles i hem aixecat una vintena d’actes de denúncia per incompliment de la normativa per anomalies relacionades amb els tubs d’escapament, el carburador o els cilindres, unes modificacions que no només fan que les motos facin un soroll més estrident, sinó que també afecten la seguretat del mateix vehicle”.
La campanya contra el soroll de motos i ciclomotors a Banyoles s’allarga durant nou dies, del 7 al 15 de maig. Després, la Policia Local preveu fer controls durant cinc dies consecutius cada mes en diferents punts del municipi, amb l’objectiu de reduir les molèsties veïnals durant l’estiu i garantir el compliment de la normativa.
Paral·lelament, el cos manté els controls sobre els vehicles de mobilitat personal que no compleixen l’ordenança municipal, que obliga a registrar els patinets i contractar una assegurança de responsabilitat civil, informa l'ajuntament en un comunicat.
