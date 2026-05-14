El CGPJ premia una eina creada a Girona per fer més eficaç el funcionament dels jutjats
El projecte «Soft Law i acords organitzatius» agrupa instruccions i acords digitals per unificar criteris en els diferents partits judicials gironins
El Consell General del Poder Judicial ha premiat la Secretaria de Coordinació Provincial de Girona per una eina pensada per ordenar el funcionament intern dels jutjats de les comarques gironines. El projecte, anomenat «Soft Law i acords organitzatius», consisteix en un repositori digital que agrupa acords i instruccions perquè els diferents partits judicials disposin de criteris comuns a l’hora de resoldre incidències organitzatives.
El reconeixement ha arribat en la XIII edició dels Premis a la Qualitat de la Justícia, dins la categoria de Justícia més eficaç. El guardó distingeix una iniciativa de la Secretaria de Coordinació Provincial de Girona que no es veu al taulell dels jutjats, però que incideix en una part essencial del servei: com s’organitza la feina, com es comparteixen criteris i com es dona resposta a problemes que poden aparèixer en qualsevol partit judicial de la província.
L’eina premiada és un repositori digital d’acords i instruccions organitzatives. Segons el CGPJ, permet disposar, de manera unificada i actualitzada, de materials útils per afrontar incidències als diferents partits judicials de Girona. El projecte també preveu que els lletrats de l’Administració de Justícia treballin com una xarxa comuna, amb documents compartits i patrons semblants de resposta.
Una xarxa comuna per als jutjats
La idea de fons és senzilla: que una incidència organitzativa no depengui només del lloc on apareix, sinó que pugui trobar una resposta homogènia dins la mateixa demarcació. En un sistema judicial sovint condicionat per tràmits, terminis i càrregues de feina, ordenar criteris interns pot evitar dispersió i donar més previsibilitat al funcionament de les oficines judicials.
El projecte connecta amb una reflexió anterior sobre el paper del soft law en l’Administració de Justícia. En un article publicat el 2021 a la Unió Progressista de Lletrats de l’Administració de Justícia, José Francisco Escudero Moratalla, secretari coordinador provincial de Girona, i Daniel Corchete Figueres defensaven la necessitat d’estructurar un corpus comú d’instruccions, acords, circulars, protocols i manuals per donar resposta a bona part de les qüestions recurrents del dia a dia.
Aquell text situava el "soft law" com un conjunt de criteris i eines organitzatives que no tenen la rigidesa d’una llei, però que poden ajudar a aplicar-la amb més eficiència, seguretat jurídica i qualitat de servei. El premi del CGPJ reconeix ara una aplicació pràctica d’aquella línia de treball a Girona.
Escudero, al capdavant de la coordinació provincial
La Secretaria de Coordinació Provincial de Girona està encapçalada per José Francisco Escudero Moratalla, lletrat de l’Administració de Justícia i secretari coordinador provincial des del maig del 2017. El Servicio Público de Justicia recull que ha publicat i participat en més de seixanta llibres i més de tres-cents articles jurídics, i que ha estat professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de Girona.
El mateix perfil oficial també indica que la seva trajectòria ha estat reconeguda amb diversos premis, entre els quals el Premi del Consell General del Poder Judicial a la Qualitat de la Justícia el 2020 i el 2025. En el cas d’aquest any, el reconeixement recau en una eina d’organització interna que vol fer més ordenada la feina dels jutjats de la demarcació.
En aquesta edició, el CGPJ també ha distingit la Sala Social de l’Audiència Nacional, el Tribunal d’Instància de Las Palmas de Gran Canaria, els instituts de medicina legal i ciències forenses de Catalunya i Alacant, i la Direcció General de Transformació Digital de l’Administració de Justícia. El premi gironí, però, posa el focus en una peça menys visible del sistema: els criteris compartits que permeten que una administració complexa funcioni amb més coherència.
