El Congrés cita el responsable del desplegament del CNI a Girona durant els atemptats de Barcelona i Cambrils

L’imam de Ripoll, assenyalat com a planificador dels atacs, serà un dels punts clau en la compareixença del responsable del CNI a Girona

Abdelbaki Es Satty, a l'esquerra; amb una imatge del Congrés dels Diputats. / ACN

El responsable del desplegament del CNI a Girona durant els atemptats del 2017 a Barcelona i Cambrils compareixerà dimarts vinent a la comissió d’investigació de la Cambra Baixa que mira d’esclarir aquests fets.

El Congrés reprendrà dimarts vinent, a les 13.00 hores, la comissió d’investigació sobre “el dret a saber la veritat i les implicacions derivades dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017” amb la compareixença d’aquest responsable, del qual fonts de la Cambra Baixa consultades per Servimedia eviten donar el nom per “seguretat”.

Els representants de les diferents forces parlamentàries en aquesta comissió aprofitaran per preguntar a aquest responsable d’intel·ligència sobre el desplegament que va fer el CNI arran dels atemptats i sobre l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, assenyalat com a principal planificador dels atacs del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils.

Sobre aquest últim va declarar en aquesta mateixa comissió el subdirector del CNI, Luis García Terán, el 26 de juny de l’any passat, i va rebutjar que Es Satty fos col·laborador de l’agència d’intel·ligència. “Mai va aportar informació d’interès i mai va rebre cap pagament”, va assenyalar, i va afegir que el CNI “no va tenir res a veure, ni coneixement previ, ni va induir absolutament res dels atemptats”.

