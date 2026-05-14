El Consell Comarcal del Ripollès demana la gratuïtat de l'R3 per la reducció de trens i el tall de Ribes a Puigcerdà
La connexió de bus de Camprodon amb Barcelona creix un 35%
El Consell Comarcal del Ripollès reclama recuperar la gratuïtat de l'R3 al considerar que pateixen un "greuge" territorial. La línia continua tallada per les millores als túnels entre Ribes de Freser i Puigcerdà-Tor de Querol, un trajecte que només es pot fer en autobús. A més a més, el servei ferroviari ha reduït a la meitat les freqüències, passant de vuit a quatre i allargant el temps dels trajectes. També demanen que es recuperin els serveis perduts "el més aviat possible" i posen l'exemple de l'últim tren de Ripoll. Abans arribava a les 00.07 h i ara ho fa a les 20.10 h. Per contra, valoren molt positivament la línia de bus Camprodon-Barcelona, que ha augmentat un 35% d'usuaris en un any i la connexió Ripoll-Girona, amb un 26%.
L'augment de l'ús de transport públic en aquestes dues línies demostra, segons el Consell Comarcal del Ripollès, la importància de tenir un "transport públic competitiu pel que fa a oferta, preu, temps de desplaçament i freqüències de pas" i subratlla que és "primordial" per facilitar la mobilitat quotidiana i fomentar l'arrelament de la població. I valoren els "esforços" fets.
Concretament, en el cas de la línia Camprodon-Barcelona, entre el març del 2025 i el febrer del 2026 s'han registrat 85.915 validacions. En comparació a les 63.707 del mateix període de l'any anterior, és un augment del 35 %. Aquesta diferència també respon al fet d'haver duplicat, el març del 2025, les expedicions d’aquest servei així com els talls i incidències de l'R3 durant les obres estan en marxa. Aquesta línia també fa parada a Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Sant Quirze de Besora, Montesquiu i Vic.
Pel que fa a la línia Ripoll-Girona, amb parades a Sant Joan de les Abadesses i a Olot (en algun servei cal fer-hi transbordament), el 2025 s’hi van validar 57.950 viatges. Respecte als 46.045 del 2024, això representa un augment del 23 % i fins a un 151% si es compara amb les validacions del 2023 (23.068 de registrades). La línia va incorporar quatre expedicions per sentit fruit de la reivindicació de l'ens comarcal a la Generalitat.
El Consell Comarcal creu que la xifra pot seguir creixent, entre altres coses, perquè el Ripollès està inclòs des d'aquest any al sistema tarifari integrat de l’Autoritat territorial de transport de Girona (ATMG), que aporta gratuïtats i millores de preu, així com la possibilitat de fer transbordaments sense costos afegits.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus