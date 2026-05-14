Crema el revestiment de fusta d'un habitatge en obres a Puigcerdà

Els Bombers han comprovat que el foc no hagués afectat l’interior i la coberta

Els Bombers treballant en l'incendi de Puigcerdà. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Puigcerdà

Els Bombers han treballat aquest dijous al matí en un incendi a l’exterior d’un habitatge en obres al carrer Central del nucli de Vilallobent, al terme municipal de Puigcerdà. L’avís s’ha rebut cap a un quart d'onze a través del 112 i fins al lloc s’hi han desplaçat vuit dotacions dels Bombers.

El foc ha cremat el revestiment de fusta de la façana de l’edifici, però no ha arribat a afectar l’interior de l’habitatge ni tampoc la coberta. No hi ha hagut cap persona ferida, ni tampoc cap treballador de l’obra afectat.

Els Bombers han retirat part del revestiment i han fet una rasa per comprovar que les flames no haguessin penetrat cap a l’interior de l’edifici. Després de les comprovacions, han descartat afectació tant a dins de l’habitatge com a la coberta, informen des del cos d'emergències.

Com a possible causa de l’incendi, es treballa amb la hipòtesi que una espurna provocada per una radial hauria pogut encendre el revestiment exterior.

El Fòrum del Mediterrani reivindica el pes de l'arc mediterrani des de Madrid

El Consell Comarcal del Ripollès demana la gratuïtat de l'R3 per la reducció de trens i el tall de Ribes a Puigcerdà

Els transportistes i conductors d'autobús amenacen amb una vaga indefinida a partir del 8 de juny

Té atur zero i sous de fins a 70.000 euros: aquesta és la carrera científica més ignorada a Espanya

L'OCU ho confirma: no totes les tonyines de supermercat són iguals, així has d'escollir-les

La segona edició de La Saltenca arriba a Salt

La Nit de la Comunicació de la Selva analitzarà l'impacte dels algoritmes en el periodisme actual

Els veïns del parc Jordi Vilamitjana no descarten la via judicial per evitar-ne la destrucció

