Crema el revestiment de fusta d'un habitatge en obres a Puigcerdà
Els Bombers han comprovat que el foc no hagués afectat l’interior i la coberta
Els Bombers han treballat aquest dijous al matí en un incendi a l’exterior d’un habitatge en obres al carrer Central del nucli de Vilallobent, al terme municipal de Puigcerdà. L’avís s’ha rebut cap a un quart d'onze a través del 112 i fins al lloc s’hi han desplaçat vuit dotacions dels Bombers.
El foc ha cremat el revestiment de fusta de la façana de l’edifici, però no ha arribat a afectar l’interior de l’habitatge ni tampoc la coberta. No hi ha hagut cap persona ferida, ni tampoc cap treballador de l’obra afectat.
Els Bombers han retirat part del revestiment i han fet una rasa per comprovar que les flames no haguessin penetrat cap a l’interior de l’edifici. Després de les comprovacions, han descartat afectació tant a dins de l’habitatge com a la coberta, informen des del cos d'emergències.
Com a possible causa de l’incendi, es treballa amb la hipòtesi que una espurna provocada per una radial hauria pogut encendre el revestiment exterior.
