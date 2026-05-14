Els metges premien Pediatria del Trueta i els doctors Pere Solà i Maria Antònia Bonany
Reconeixen el servei de l'hospital pel "servei a la salut infantil i la capacitat d’innovació"
També atorguen dues beques Bruguera a Paula Gual i Paula Creus
El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha lliurat aquest dijous els onzens Premis Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional mèdica en un acte celebrat a l’Auditori de Girona – Palau de Congressos que ha reunit més de 200 persones i que ha estat conduït per l'actriu Sílvia Bel.
D’una banda, el COMG ha reconegut el Servei de Pediatria de l’hospital Josep Trueta pel "seu servei a la salut infantil, la seva capacitat d’innovació i la seva vocació d’atenció integral, humanitzada i de qualitat".
El Servei de Pediatria del Trueta és, des de fa 70 anys, una peça clau en l’atenció a la salut infantil a les comarques gironines. Al llarg de les darreres dècades s’ha consolidat com un centre de referència, amb una àmplia cartera d’especialitats pediàtriques i una atenció integral als infants i adolescents. Actualment integra hospitalització, urgències, unitats de cures intensives neonatal i pediàtrica, cirurgia pediàtrica, consultes externes, hospitalització domiciliària, hospital de dia i unitats especialitzades per a pacients crònics i en cures pal·liatives.
Pediatria es caracteritza per col·laborar estretament amb altres serveis de l’hospital, amb les famílies i amb altres agents que treballen per millorar la salut integral en l’edat pediàtrica (assistència primària, hospitals comarcals, centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), treball social, educació, voluntariat, etc). L’equip de Pediatria treballa perquè cada infant i cada família tinguin una atenció específica i individualitzada, que doni resposta a totes les necessitats i que es faciliti la inclusió de les famílies en el procés assistencial.
El COMG ha destacat especialment la tasca desenvolupada per generacions de professionals de diferents àmbits que han fet créixer el servei amb una "aposta constant per la qualitat assistencial, la docència, la recerca i la innovació". Entre els projectes de futur hi ha la posada en marxa d’una Unitat de Trastorns de l’Alimentació i Disfàgia Pediàtriques i la creació d’una Unitat Bàsica de Fibrosi Quística.
Reconeixements a metges
El segon reconeixement ex aequo ha estat per al Dr. Pere Solà Pascual, metge radiòleg, per la seva contribució "decisiva" a l’evolució de la radiologia a Girona i pel seu "compromís amb el creixement i la modernització de la Clínica Girona".
Nascut a Girona el 1953, el Dr. Solà es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i es va especialitzar en radiologia a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Va participar en primera línia en l’arribada i desenvolupament de tècniques com l’ecografia o el TAC a Girona.
Vinculat a la Clínica Girona des de 1980, hi ha desenvolupat el gruix de la seva trajectòria professional, esdevenint una figura clau tant en l’àmbit assistencial com en el creixement del centre. En aquest recorregut, va formar un tàndem estret amb el gerent Carles Espígol, amb qui va impulsar la transformació de la clínica. Des de la presidència del Consell d’Administració, ha contribuït especialment la creació de la nova Clínica Girona, una fita clau per a la ciutat i per a la qualitat assistencial del territori.
El COMG també ha reconegut ex aequo la Dra. Maria Antònia Bonany Pagès, metgessa de família, pel seu compromís amb "una medicina de proximitat, accessible i arrelada al territori, per la seva tasca en salut comunitària i per la seva vocació constant de servei a les persones".
Nascuda a Girona l’any 1957, la Dra. Bonany és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en Medicina Familiar i Comunitària. La seva trajectòria ha estat vinculada a Figueres i a l’Alt Empordà. L’any 1983 va esdevenir la primera metgessa de l’hospital de Figueres, on també va exercir al Servei d’Urgències, i el 1989 va ser metgessa de Salvador Dalí.
Al llarg de la seva carrera ha defensat una medicina "accessible, humana i arrelada al territori", impulsant projectes com els consultoris de la Marca de l’Ham i Vilatenim. Paral·lelament, ha desenvolupat una destacada trajectòria en flebologia, docència, recerca i divulgació. També va ser regidora de Salut de l’Ajuntament de Figueres i, l’any 2025, va ser nomenada filla adoptiva de la ciutat.
Dues beques Joan Bruguera
L’acte també ha inclòs el lliurament de les beques Joan Bruguera per a formació mèdica, impulsades per la Fundació Joan Bruguera de Girona, l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i el COMG.
Les beques s’han atorgat a la Dra. Paula Gual Fresneda, per a una estada formativa a Costa Rica amb Hands For Health i a la Dra Paula Creus Cubero, per a una estada formativa a la Unitat de Coloproctologia de l’Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla.
Les beques Joan Bruguera són les més antigues de Girona, daten del 1464, abans del descobriment d’Amèrica (1492), quan es crea la Fundació Joan Bruguera, una de les més antigues de Catalunya.
