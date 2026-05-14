Els cursos gratuïts que ajuden persones amb discapacitat a guanyar autonomia digital a Girona
La iniciativa Esenciales, impulsada per la Fundació ONCE, ha ofert vuit cursos gratuïts i presencials per reduir la bretxa digital i millorar l'ocupabilitat.
La Fundació ONCE ha format 56 persones amb discapacitat a Girona en competències digitals bàsiques a través del programa Esenciales, una iniciativa presencial, gratuïta i adaptada que vol reduir la bretxa digital i reforçar l’autonomia dels participants.
El programa Esenciales ha arribat a Girona amb vuit cursos presencials adreçats a persones amb discapacitat. La formació forma part de Por Talento Digital, impulsat per la Fundació ONCE amb el suport de Red.es, i busca facilitar l’ús quotidià de la tecnologia, millorar l’autonomia personal i ampliar les oportunitats laborals dels alumnes.
A Catalunya, la iniciativa preveu formar 1.469 persones amb discapacitat. Segons les dades facilitades per l’entitat, Barcelona concentra la major part de l’activitat, amb 1.357 alumnes i 197 cursos. A Girona s’han format 56 persones en vuit cursos; a Lleida, 25 alumnes en quatre cursos, i a Tarragona, 31 alumnes en quatre cursos més.
Formació adaptada i tutoritzada
Els itineraris del programa són gratuïts, accessibles i presencials. Inclouen materials adaptats i tutories individualitzades per garantir que persones amb diferents tipus de discapacitat puguin seguir la formació. Els continguts estan pensats per a un ús pràctic de les eines digitals, tant en la vida diària com en l’àmbit laboral.
La Fundació ONCE defensa que aquesta formació no només aporta coneixements tècnics, sinó que també ajuda els participants a guanyar seguretat davant d’una societat cada vegada més digitalitzada.
Presentació dels resultats a Barcelona
Els resultats del programa a Catalunya es van presentar dimecres en un acte a Barcelona, sota el lema «Saber és essencial. Amb tu continuem imparables. El repte continua a Por Talento Digital». La trobada va combinar una part institucional amb experiències vinculades a l’impacte de la formació.
La directora de Por Talento Digital, Mónica Cadenas, va destacar la implicació dels alumnes i de les entitats col·laboradores. També va remarcar que, quan Red.es va obrir la convocatòria fa dos anys, el repte era formar 16.000 persones en 18 mesos a tot l’Estat.
El coordinador del programa Esenciales, Miguel León Arregui García, va explicar que la iniciativa ja s’acosta als 17.000 alumnes formats a Espanya, uns 1.400 dels quals a Catalunya.
Autonomia digital i inclusió
L’acte també va comptar amb la participació de Carla Casals, exnedadora paralímpica i trainer paralímpica de la Fundació ONCE, que va defensar la importància de la formació i de la capacitat d’adaptació davant dels reptes. Dolors García, directora d’Inserta Empleo a Catalunya, va subratllar que aquests cursos donen més autonomia a les persones amb discapacitat i faciliten la seva participació social.
El programa forma part de Generación D, una iniciativa de Red.es finançada amb fons Next Generation de la Unió Europea dins del Pla Nacional de Competències Digitals. El conjunt d’actuacions disposa d’un pressupost de 45 milions d’euros per formar persones grans, persones amb discapacitat, col·lectius vulnerables i població sense competències digitals bàsiques.
