El cap de setmana que omple la Garrotxa d’esport per a infants, famílies i gent gran
La dotzena edició dels Jocs Emporion, que comencen divendres, s'estendrà fins diumenge per vuit municipis gironins amb diverses activitats esportives i ludicoesportives.
La dotzena edició dels Jocs Emporion començarà divendres, 15 de maig, amb dues activitats simultànies a Olot a partir de les 10 del matí. El Parc Nou acollirà una trobada esportiva per a gent gran, mentre que el Parc Atlètic Tossols serà l’escenari d’una jornada multiesportiva adreçada a infants.
La cita es desplegarà fins diumenge a Olot, les Preses, Sant Joan les Fonts, la Vall d’en Bas, la Vall de Bianya, Besalú, Santa Pau i Argelaguer, que s’ha incorporat a última hora per acollir part de l’activitat d’handbol prevista per dissabte.
El programa inclou competicions i activitats ludicoesportives. Entre les novetats d’aquesta edició hi ha el tennis taula i la trobada del programa «Més actius», que busca combatre el sedentarisme i l’obesitat infantil amb sessions d’activitat física gratuïtes. També hi haurà vòlei, patinatge, gimnàstica rítmica, natació i atletisme.
Acostar l'esport
Els Jocs Emporion estan impulsats per la Diputació de Girona, amb el suport de la Representació Territorial de l’Esport de la Generalitat i la coordinació tècnica dels consells esportius de les comarques gironines. L’objectiu és acostar l’esport i els hàbits saludables als escolars i al públic general.
La primera jornada també tindrà una part de debat. Divendres a les 18 h, la Casa de Cultura de la Diputació de Girona acollirà la taula rodona «Vides Emporion. L’esport no té gènere», conduïda per la periodista Clara Jordan. Hi intervindran la preparadora física de l’Spar Girona, Anna Jòdar; l’exdirectora tècnica del Salt Gimnàstic Club Montse Hugas, i l’entrenadora personal i investigadora Irene Coll.
El col·loqui està organitzat amb la Càtedra de l’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona i s’oferirà en diferit per TV Girona.
Activitats inclusives el cap de setmana
Dissabte, les Preses acollirà l’activitat «Barça activa’t», vinculada al programa d’inclusió social de la Fundació FC Barcelona, en què participa la Diputació de Girona. Diumenge al matí, Sant Joan les Fonts serà el punt de trobada de les activitats de futbol i bàsquet adaptat.
Els Jocs Emporion van néixer el 2014 a Figueres i, en les onze edicions anteriors, han reunit més de 50.000 participants d’arreu de la demarcació de Girona. Aquest any, la Garrotxa n’assumeix el paper central amb un cap de setmana que combina esport escolar, activitat física per a gent gran, inclusió i hàbits saludables.
