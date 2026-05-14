Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsrodatge Enredadosvaga metges Gironaocupes Gironacontenidors GironaGirona - Reial SocietatIyana Martín
instagramlinkedin

Un home resulta ferit molt greu després d’una baralla a Olot

La víctima va ser traslladada d’urgència a Can Ruti on està ingressat

La plaça Palau d'Olot.

La plaça Palau d'Olot. / Google Maps

Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

Un home està ingresat en estat molt greu a l’hospital Germans Trias i Pujol, conegut com a Can Ruti, a Badalona, després d’una baralla a Olot amb un altre home.

Els fets van passar dimarts cap a dos quarts de quatre de la tarda a la plaça Palau d’Olot, quan dos homes que s’havien conegut feia poc i que acumulen antecedents es van barallar al carrer. Segons va avançar InfoGarrotxa, un d’ells portava una defensa extensible.

Arran de l’incident, diversos ciutadans van alertar el 112 i fins al lloc s’hi van desplaçar una patrulla de la Policia Municipal d’Olot i una dels Mossos d’Esquadra.

Els agents van localitzar un dels implicats a la mateixa plaça i l’altre a l’avinguda Onze de Setembre, a tocar del lloc dels fets.

Inicialment, el SEM va traslladar tots dos ferits, aparentment lleus, a l’Hospital d’Olot. Un d’ells va ser donat d’alta, però l’altre va empitjorar i va haver de ser traslladat d’urgència a Can Ruti, on va ingressar en estat molt greu, segons confirmen des de l’Hospital de la Garrotxa.

Notícies relacionades

Els Mossos d’Esquadra han confirmat els fets i mantenen oberta la investigació.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents