Un home resulta ferit molt greu després d’una baralla a Olot
La víctima va ser traslladada d’urgència a Can Ruti on està ingressat
Un home està ingresat en estat molt greu a l’hospital Germans Trias i Pujol, conegut com a Can Ruti, a Badalona, després d’una baralla a Olot amb un altre home.
Els fets van passar dimarts cap a dos quarts de quatre de la tarda a la plaça Palau d’Olot, quan dos homes que s’havien conegut feia poc i que acumulen antecedents es van barallar al carrer. Segons va avançar InfoGarrotxa, un d’ells portava una defensa extensible.
Arran de l’incident, diversos ciutadans van alertar el 112 i fins al lloc s’hi van desplaçar una patrulla de la Policia Municipal d’Olot i una dels Mossos d’Esquadra.
Els agents van localitzar un dels implicats a la mateixa plaça i l’altre a l’avinguda Onze de Setembre, a tocar del lloc dels fets.
Inicialment, el SEM va traslladar tots dos ferits, aparentment lleus, a l’Hospital d’Olot. Un d’ells va ser donat d’alta, però l’altre va empitjorar i va haver de ser traslladat d’urgència a Can Ruti, on va ingressar en estat molt greu, segons confirmen des de l’Hospital de la Garrotxa.
Els Mossos d’Esquadra han confirmat els fets i mantenen oberta la investigació.
