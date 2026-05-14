L’hospital d’Olot incorporarà un equip de ressonància magnètica

Amb una inversió d'1,6 milions d’euros, permetrà evitar desplaçaments a altres centres per a aquesta prova diagnòstica

Una sanitària atén un pacient hospitalitzat a Olot. / Hospital d'Olot

Redacció

L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa incorporarà un equip de ressonància magnètica, un nou servei que permetrà ampliar la capacitat diagnòstica del centre i millorar l’atenció als pacients de la comarca. Aquest 2026 s’han iniciat els tràmits per fer possible la posada en funcionament del servei i ja ha sortit a licitació la compra de l’aparell.

La construcció del nou hospital ja preveia la futura incorporació d’aquest servei i, per aquest motiu, es va reservar un espai específic dins l’àrea de Diagnòstic per la Imatge. Ara, aquest espai s’haurà d’adequar tècnicament per poder-hi instal·lar la nova ressonància magnètica.

El projecte suposa una inversió total d’1,6 milions d’euros. El Servei Català de la Salut assumirà la compra de l’equip, amb un import d’1.275.000 euros, mentre que la Fundació destinarà 340.000 euros a les obres i a l’adequació dels espais.

La incorporació d’aquest nou equip permetrà millorar l’accessibilitat de la població de la Garrotxa a proves diagnòstiques d’alta complexitat i evitarà que molts pacients s’hagin de desplaçar a altres centres sanitaris.

Durant el 2025, a la comarca es van sol·licitar més de 3.000 ressonàncies magnètiques a proveïdors externs, principalment a l’IDI-Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i a Alomar Centres Mèdics d’Olot. Amb la posada en marxa del nou servei, l’hospital d’Olot podrà assumir la gran majoria d’aquesta activitat al mateix centre, fet que permetrà millorar el confort dels pacients i agilitzar els processos diagnòstics.

