Es denuncien més de 36 agressions sexuals al mes a les comarques de Girona
Els Mossos van gestionar 434 denúncies durant el 2025, només vuit menys que l’any anterior, i van realitzar 199 detencions
La província de Girona va registrar 434 denúncies per agressions sexuals durant el 2025. La xifra suposa una mitjana de més de 36 denúncies al mes i la situa com la tercera província catalana amb més casos.
La província de Barcelona és la que acumula més denúncies, amb 3.003 casos, seguida de Tarragona, amb 448. Girona queda molt a prop de les comarques tarragonines, amb 434 denúncies, mentre que Lleida en va registrar 253. En total, a Catalunya es van denunciar 4.138 agressions sexuals durant l’any passat, segons dades del Departament d’Interior facilitades en una resposta de la consellera d'Interior, Núria Parlon a una pregunta parlamentària per escrit del diputat del PPC Alberto Villagrasa.
Les dades de Girona són força similars a les de l’any anterior. Segons les dades obertes dels Mossos d’Esquadra, el 2024 es va tancar amb 442 denúncies per agressions sexuals a la província. Per tant, el 2025 hi ha hagut vuit denúncies menys, cosa que representa una reculada de l’1,8%.
Interior precisa que les xifres inclouen totes les agressions sexuals. Això engloba les agressions sexuals, les agressions sexuals amb penetració, les agressions sexuals sense penetració -amb violència o intimidació o sense- i també els abusos sexuals amb penetració o sense.
199 detinguts
Fruit d’aquestes denúncies, els Mossos d’Esquadra van practicar 199 detencions per agressions sexuals a Girona durant el 2025. Són 13 detencions menys que l’any anterior, quan se’n van registrar 212. Això representa una baixada del 6,1% en el nombre de detencions.
També pel que fa a les detencions per agressions sexuals, Girona és la tercera província de Catalunya amb més casos. Barcelona encapçala el rànquing, amb 1.140 detencions, seguida de Tarragona, amb 217. A Lleida n’hi va haver 118. En conjunt, a Catalunya es van practicar 1.674 detencions vinculades a agressions sexuals durant el 2025.
El Departament d’Interior recorda, però, que el nombre de detencions no equival necessàriament al nombre de persones detingudes. Una mateixa persona pot haver estat arrestada més d’una vegada durant el període analitzat.
Per mesos, les dades mostren, com és habitual al territori gironí, que els mesos d’estiu concentren una part important de les denúncies. Entre juny i setembre es van registrar 176 denúncies per agressions sexuals a Girona, més del 40% del total anual. Els mesos amb més casos van ser juny i juliol, amb 46 denúncies cadascun, seguits de març i agost, amb 43, i setembre, amb 41.
Pel que fa a les detencions, el pic també es concentra en la mateixa època. Entre juny i setembre, els Mossos van practicar 94 detencions a la província de Girona, gairebé la meitat de totes les registrades durant l’any. El mes amb més arrestos va ser juny, amb 29 detencions, seguit de juliol, amb 27, i setembre, amb 23.
Els Mossos d'Esquadra compten amb una unitat especialitzada en aquest tipus de delictes és la UCAS (Unitat Central d'Agressions Sexuals). Aquesta intervé directament en els casos de màxima complexitat, agressors en sèrie, violències sexuals greus amb gran repercussió pública o quan els fets traspassen els límits d'una sola regió policial.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen