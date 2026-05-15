Els Comuns alerten del risc de desindustrialització a Girona pels casos de Domo i Nestlé
La diputada gironina Júlia Boada es reuneix amb representants sindicals de les dues empreses i portarà els conflictes al Parlament i al Ministeri de Treball
Els Comuns alerten del risc de desindustrialització a les comarques gironines arran dels conflictes laborals oberts a Domo Polymer Blanes i Nestlé. La diputada gironina Júlia Boada s’ha reunit amb representants sindicals de CCOO de les dues empreses per abordar la situació de les plantilles i defensar el manteniment de l’ocupació. La formació assegura que traslladarà el cas de Domo al Parlament de Catalunya i el de Nestlé al Ministeri de Treball per buscar vies que permetin reduir l’impacte dels processos oberts.
Domo Polymer Blanes, empresa especialitzada en la fabricació de polímers per als sectors tèxtil i de l’automoció, es troba en un procés de concurs de liquidació que amenaça la continuïtat de la planta a la Selva. Segons els Comuns, la situació afecta una plantilla de setanta persones i, a partir del 10 de juny, s’obrirà un procés de venda de la unitat productiva que podria no garantir tots els llocs de treball. La formació sosté que la multinacional ha optat per prescindir dels treballadors amb l’objectiu de deslocalitzar la producció cap a Àsia, malgrat que el centre havia generat beneficis en una etapa prèvia al concurs.
Davant d’aquest escenari, els sindicats reclamen que qualsevol oferta de compra inclogui el manteniment del 100% de la plantilla. En cas que finalment s’hagi de prescindir d’una part dels treballadors, demanen que hi hagi un compromís de retorn a través d’una borsa de treball vinculada a la nova empresa que s’hi instal·li. També exigeixen que l’expedient de regulació d’ocupació tingui una durada màxima de quatre mesos per evitar situacions de temporalitat indefinida i garantir una resolució ràpida per als afectats.
Pel que fa a Nestlé, el conflicte deriva d’un ERO que afecta 301 treballadors a tot l’Estat, 12 dels quals pertanyen al centre de Girona. La multinacional justifica la mesura per una suposada «transformació operativa estructural», però els sindicats denuncien que l’empresa continua acumulant beneficis rècord i que l’objectiu real és reduir costos laborals. També assenyalen que altres plantes a Catalunya, com la de Reus, mantenen una elevada borsa d’hores extres i personal eventual, fet que, segons els representants dels treballadors, contradiu la necessitat de retallar plantilla fixa.
«Mala fe»
Els representants dels treballadors de Girona critiquen la «mala fe» de la direcció, que va comunicar l’ERO en plena negociació del nou conveni i sense oferir detalls sobre com la implementació de la intel·ligència artificial podria afectar el futur de l’ocupació. Les exigències sindicals se centren a tancar l’expedient sense cap reducció de personal o, com a mínim, amb un impacte «absolutament residual». Per pressionar l’empresa, han coordinat concentracions diàries coincidint amb les jornades de negociació.
Boada defensa que mantenir el pols industrial a Catalunya és una qüestió de supervivència estratègica i s’ha compromès a acompanyar els treballadors en les seves reivindicacions. Segons els Comuns, l’objectiu és evitar la pèrdua d’ocupació i frenar la reducció del pes industrial a les comarques gironines.
