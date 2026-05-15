Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles
Es construirà un nou hotel que està previst que s’obri el 2028
Els treballs d’enderroc de l’hotel Mirallac, ubicat al passeig Darder al front d’estany, ha aixecat una gran expectació i curiositat entre els banyolins per la desaparició d’aquest mític edifici construït als anys seixanta i que va estar en funcionament durant més de 50 anys.
L’establiment va tancar portes l’any 2018 i després d’un temps en desús va ser adquirit per l’empresari banyolí Juan Sánchez amb la intenció de construir-hi un nou hotel de caràcter familiar i molt integrat a aquest entorn tan privilegiat com és l’estany de Banyoles.
El nou projecte d’hotel, contempla la construcció de dos volums de planta baixa més dues plantes que s’adapten a la normativa hotelera i a la integració paisatgística.
