Junts confirma Agustí Arbós com a candidat per retenir l’alcaldia d’Olot
Agustí Arbós buscarà la reelecció com a alcalde d'Olot amb Junts, centrant el seu discurs en la seguretat, l'habitatge, la formació professional i el reforç del català.
Junts ha confirmat Agustí Arbós com a candidat per intentar retenir l’alcaldia d’Olot a les eleccions municipals del 2027. L’assemblea de militants de la capital de la Garrotxa ha aprovat per aclamació la designació de l’actual alcalde com a cap de llista. Arbós ocupa l’alcaldia des del març del 2025.
La candidatura arriba amb els primers eixos polítics del pròxim mandat ja situats damunt la taula. Arbós va defensar davant la militància que espera «comptar amb la confiança per seguir treballant en la construcció de l’Olot del futur» i va parlar d’un «horitzó d’actuacions transformadores» per millorar la ciutat i «reconstruir l’orgull» dels olotins.
A l’acte hi van assistir la presidenta comarcal del partit, Imma Muñoz, i el president local, Aniol Sellabona. La confirmació de la candidatura ordena el calendari de Junts a Olot i posa l’alcalde en exercici al capdavant de la cursa electoral, amb la seguretat i convivència com un dels primers missatges de campanya.
La seguretat, primer eix del discurs
Arbós va afirmar que la seguretat i convivència són «la principal preocupació dels veïns i veïnes». En aquest àmbit, va recordar la incorporació d’agents a la Policia Municipal d’Olot i va assegurar que la ciutat arribarà «per primera vegada» a una seixantena d’efectius. També va defensar que els agents treballaran coordinadament amb els Mossos d’Esquadra i va dir que exigirà a la Generalitat més efectius policials «perquè es noti al carrer».
L’alcalde també va destacar la posada en marxa d’una Oficina contra les ocupacions conflictives, un servei de vigilància dels edificis municipals i la modificació de l’Ordenança de Convivència i Via Pública, que endureix les sancions pels actes incívics. En el mateix bloc, va remarcar la feina feta a través de l’Oficina del Padró i les inspeccions per evitar situacions de frau.
Habitatge, llocs de treball i català
L’habitatge a Olot és l’altre repte que Arbós va situar al centre del discurs. L’alcalde va apuntar diferents promocions d’habitatges, sense concretar-ne més detalls en el material facilitat. En l’àmbit econòmic, va defensar la necessitat de millorar la qualitat dels llocs de treball i va plantejar un nou pacte per la Formació Professional amb empresaris i agents educatius per ajustar la formació a les necessitats del teixit productiu.
Arbós també va vincular el pròxim mandat al reforç de l’ús del català a la ciutat. Va afirmar que cal «mantenir, potenciar i enfortir l’ús del català a Olot». En relació amb la demografia, va explicar que ha instat el Govern de la Generalitat perquè les escoles de la ciutat disposin de més recursos.
La variant i el nou CAP
Entre els projectes de futur, l’alcalde va tornar a situar la variant d’Olot com una de les carpetes principals. Arbós va expressar l’esperança que la Generalitat comenci les obres l’any vinent per treure trànsit del centre de la ciutat, especialment el trànsit pesant.
També va defensar la necessitat de tirar endavant equipaments i serveis per posar al dia Olot, entre els quals va citar un nou CAP d’Olot. La confirmació de la candidatura ordena el calendari electoral de Junts a la capital garrotxina i fixa una agenda inicial centrada en seguretat, habitatge, mobilitat, serveis públics, llengua i model econòmic.
