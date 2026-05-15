L’Incasòl compra 17 pisos a Olot per ampliar el parc públic d’habitatge
L’adquisició forma part d’una operació de 1.094 habitatges a InmoCaixa per prop de 90 milions d’euros arreu de Catalunya
L’Incasòl ha confirmat la compra de 17 habitatges a Olot per ampliar el parc públic d’habitatge. L’adquisició forma part d’una operació més àmplia aprovada pel Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl, que ha autoritzat la compra de 1.094 pisos propietat d’InmoCaixa repartits en 14 municipis d’arreu de Catalunya. L’operació té un import total de 89.923.840,02 euros i inclou, a més dels habitatges, 1.014 aparcaments i 239 trasters. Amb aquest tràmit administratiu, l’Incasòl materialitza i amplia l’adquisició de 1.064 habitatges que el Govern de la Generalitat ja havia anunciat a finals del 2025.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que «les adquisicions són una via ràpida per seguir ampliant el parc públic d’habitatge» i ha valorat que aquesta compra de gairebé 1.100 pisos és «un nou pas cap a la consecució del Pla 50.000». Els 17 habitatges d’Olot són els únics de les comarques gironines inclosos en aquesta operació. La compra més nombrosa correspon a Sitges, amb 192 pisos, seguida de Barcelona, amb 186; Sant Just Desvern, amb 120; l’Hospitalet de Llobregat, amb 112; Sentmenat, amb 111; Cornellà de Llobregat, amb 84; Terrassa, amb 78; i Mataró, amb 68. L’adquisició també inclou 49 habitatges a Lleida, 42 a Tordera, 20 a Montornès del Vallès, 9 a Sabadell i 6 a Tarragona. En conjunt, el Govern emmarca l’operació en l’estratègia d’ampliació del parc públic d’habitatge a través de la compra de pisos ja existents.
Nous membres
En el mateix Consell d’Administració de l’Incasòl també s’han presentat els nous membres independents nomenats pel Govern el 3 de març. Es tracta de Marc Riera Guix, arquitecte i president de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i Maria Rubert de Ventós, arquitecta i catedràtica d’urbanisme a la Universitat Politècnica de Catalunya. També hi han assistit els suplents Carles Crosas Armengol i Marta Gómez Enrich.
