El barri de Sant Miquel d’Olot posa fil a l’agulla al Ball Pla
Un veí ha cedit un local proper a la plaça de Sant Miquel perquè les cosidores hi treballin fins a la sortida del 26 de setembre
El Ball Pla de Sant Miquel d’Olot ja té nou cosidor. Quan falten quatre mesos per a la sortida dels vestits de paper, les cosidores del barri han estrenat un local proper a la plaça de Sant Miquel, cedit per un veí a l’associació de veïns de Sant Miquel. L’espai, una antiga botiga d’electrodomèstics, servirà per preparar la 82a edició d’un dels moments esperats de la Festa de Sant Miquel, que es podrà veure el dissabte 26 de setembre.
El Ball Pla de Sant Miquel d’Olot ha començat el compte enrere amb una novetat de barri: les cosidores ja disposen d’un nou local per preparar els vestits de paper que sortiran al carrer d’aquí a quatre mesos.
L’espai és a prop de la plaça de Sant Miquel i ocupa una antiga botiga d’electrodomèstics. Segons la informació facilitada per l’Ajuntament d’Olot, el local s’ha pogut habilitar gràcies a l’acord entre el propietari, un veí del barri, i l’associació de veïns de Sant Miquel.
Un espai per cosir dues tardes a la setmana
A partir d’aquesta setmana, el nou cosidor serà el punt de trobada de les persones que preparen els vestits del Ball Pla. La previsió és que s’hi reuneixin un parell de tardes cada setmana per treballar en les peces que formaran part de la desfilada.
El local es va inaugurar dijous 14 de maig a la tarda. Les imatges de l’obertura mostren l’espai ja adaptat per acollir la feina de les cosidores, amb vestits exposats, taules de treball i veïns del barri reunits al voltant del projecte.
El resultat es veurà el dissabte 26 de setembre, durant la sortida del Ball Pla, dins la Festa de Sant Miquel. Serà la 82a edició d’aquest acte tradicional del barri.
