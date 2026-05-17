El Govern posa el nou Trueta al mateix nivell estratègic que el futur Clínic
El Consell Executiu declararà dimarts vinent l'interès general de la construcció dels dos complexos per accelerar-ne la tramitació
La licitació del projecte de concurs d'idees del Campus de Salut de Salt i Girona s'adjudica definitivament
El Consell Executiu aprovarà dimarts que ve declarar l’interès general del futur Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona (UB) i del Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona. Segons afirma el Govern, es tracta "d’un pas endavant molt important" per donar "prioritat política i institucional absoluta a dos projectes estratègics que transformaran el sistema hospitalari, de docència i de recerca de Catalunya". A partir d'aquesta declaració, es continuarà accelerant la tramitació urbanística i el desenvolupament de les dues actuacions.
Segons detalla el Govern, la declaració d’interès general, a més de posar de manifest el paper central de les dues iniciatives per al futur del país, tindrà efectes concrets en la seva execució. D’una banda, en l’àmbit energètic, reforçarà que aquests projectes puguin accedir a una tramitació prioritària pel que fa als permisos de connexió i capacitat a la xarxa elèctrica, que es planifica a nivell estatal. La implantació de grans equipaments sanitaris i de recerca requereix una potència energètica elevada, i amb aquesta declaració, es reafirma la seva posició perquè siguin considerats projectes prioritaris en l’assignació de capacitat i connexió.
Adjudicat definitivament el projecte
Pel que fa al Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, justament aquest divendres passat, Infraestructures.cat va adjudicar definitivament el projecte arquitectònic a la UTE PINEARQ, SLP & Brullet de Luna i associats i SLP & PEGI Engineering, SL. És la proposta que, amb el lema havia obtingut la millor puntuació al concurs d’idees, tal com es va explicar en la reunió de la Comissió Mixta del 9 de març passat a Girona.
Ara, un cop l’empresa ha presentat tota la documentació requerida i no hi ha hagut cap oposició dels altres licitadors, s’ha procedit a adjudicar el projecte i signar el contracte. A partir d’aquest moment, l’equip guanyador té dos anys per redactar l’avantprojecte i els projectes bàsic i executiu del complex.
El futur campus, que es construirà en uns terrenys a cavall de Girona i Salt, inclourà el nou hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, així com nous espais docents, de recerca i d’innovació impulsats per la Universitat de Girona. A més, hi haurà un hub d’empreses sanitàries.
Aquesta planificació del nou Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona afavorirà les sinergies entre assistència, formació, recerca i innovació. El projecte impulsarà el territori com a centre d’excel·lència biomèdica i motor econòmic i científic de referència en l’àmbit europeu, cosa que afavorirà l’atracció i la retenció de talent professional en l’àmbit de la salut.
El campus es desenvoluparà sobre una superfície total de 175.000 m² de sòl, dels quals 130.000 m² estan qualificats com a equipament, amb una capacitat edificable de fins a 320.000 m², mentre que la resta és espai verd integrat en el campus. El pla funcional d’usos assistencials preveu entre 170.000 i 175.000 m² per al nou hospital, que s’afegiran als 50.000 m² actuals del Parc Hospitalari Martí i Julià. A més hi ha previstos 59.725 m² per als usos universitaris, de recerca i innovació. També es reserven més de 80.000 m² per a creixements futurs, i així se n’assegura la viabilitat a llarg termini.
El nou complex hospitalari, segons el Pla funcional assistencial, passarà dels 19 quiròfans que hi ha actualment entre l’Hospital Trueta i el Santa Caterina, a 31 un cop l’obra estigui acabada i a 33 amb el creixement previst amb l’espai de reserva. Les àrees d’intervencionisme creixeran notablement, ja que passaran de les 12 sales que hi ha actualment al Trueta a un total de 18, o fins a 24 amb l’espai de reserva.
L’àrea d’hospitalització també experimentarà un important creixement perquè es passarà dels 674 llits que hi ha actualment, entre llits convencionals, crítics, semicrítics, tant d’adults com pediàtrics, a un total de 791 com a punt de partida i fins a 855 com a màxim. L’àrea d’urgències passarà de disposar 84 boxs a 136 i fins a 162 en el moment de màxima ocupació.
Pla de finançament, pendent
La inversió prevista per al Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona és de 740 milions d’euros. El Departament d’Economia i Finances està preparant un pla econòmic i financer que analitzarà les diferents alternatives de finançament possibles que maximitzin l’eficiència, l’eficàcia i l’efectivitat del projecte i que garanteixin la sostenibilitat de les finances públiques a curt, mitjà i llarg termini.
