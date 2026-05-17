Relleu generacional al capdavant de comissaries dels Mossos a la Regió Policial de Girona
Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Olot i Trànsit viuen canvis de comandaments, mentre Blanes i l’Escala ja van renovar caps l’any passat
La Regió Policial de Girona, la més antiga dels Mossos d’Esquadra, viu un relleu generacional entre alguns dels seus comandaments més veterans. Diversos caps amb llargues trajectòries al territori deixen o deixaran pròximament llocs clau, sigui per jubilació o per passar a segona activitat. Els moviments afecten la comissaria de Figueres, la de Sant Feliu de Guíxols, la d’Olot i l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona.
Els canvis arriben, a més, després de dos relleus recents que ja es van produir l’any passat a la Selva Litoral, amb seu a Blanes, i a l’Oficina Policial de l’Escala. Tot plegat dibuixa un canvi de cicle dins una regió especialment veterana, que va ser pionera en el desplegament del cos i on molts comandaments han fet bona part de la seva carrera professional. No es tracta d’un moviment puntual, sinó d’una renovació natural en una estructura policial amb història.
Un dels casos més significatius és el d’Alfons Sánchez, inspector en cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Figueres, que deixarà el càrrec a la tardor després de més de 16 anys al capdavant de la comissaria. Sánchez va assumir la responsabilitat com a cap d'aquesta comissaria el 5 de juliol del 2010 i haurà ocupat el càrrec durant setze anys i dos mesos, un període excepcionalment llarg en una comissaria d’alta complexitat. Passarà a segona activitat després de 35 anys de servei al cos. El nom del seu relleu encara no s’ha fet públic. Ho va fer públic el dia de les Esquadres de la comissaria de Figueres, com va avançar el setmanari Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona.
També tanca etapa Francesc Cardús, fins ara cap de l’ABP del Baix Empordà - Sant Feliu de Guíxols. Cardús va ingressar als Mossos d’Esquadra l’any 1985 i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria en comissaries de costa. Abans d’arribar al Baix Empordà, va exercir durant més d’una dècada com a cap de l’ABP de la Selva Litoral, amb seu a Blanes, on va assumir el comandament a partir del 2004. A principis del 2015, Cardús es va traslladar a Sant Feliu de Guíxols per posar-se al capdavant de l’ABP del Baix Empordà. Ara ha deixat el càrrec i ha passat a segona activitat. El seu relleu és Eva Subirà, inspectora i antiga sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció a la Ciutadania dels Mossos a Girona. Cardús també va fer balanç dels seus anys a Sant Feliu i de la seva tasca als Mossos en el seu comiat durant l'acte de les Esquadres a Sant Feliu.
A l'ABP de la Garrotxa, la comissaria d’Olot, el relleu ja s’ha materialitzat. Blai Ortiz s’ha jubilat després de gairebé 21 anys al capdavant dels Mossos a la Garrotxa. El seu substitut és Ovidi González, que havia estat cap d’investigació dels Mossos a la Garrotxa. El dia de les Esquadres de la Garrotxa, celebrat a les Planes d'Hostoles es va viure un moment també destacat quan el nou cap va recordar i agrair al seu cap la feina feta i el seu suport.
Canvi a Trànsit
El quart moviment d’aquest any afecta l’Àrea Regional de Trànsit de Girona. L’inspector Joan Costa es jubilarà aquest juny després d’una trajectòria estretament vinculada a aquesta especialitat. Costa va entrar a Trànsit a Girona l’any 1998 com a caporal i va ser durant anys sotscap de l’àrea. També va passar per la Regió Policial Metropolitana Nord, on va liderar l’especialitat de Trànsit. El 2018 va tornar a Girona ja com a inspector per assumir la direcció regional.
Blanes i L'Escala, els precedents
Els canvis actuals arriben després de dos relleus recents que ja es van produir l’any passat. A Blanes, Daniel López va assumir el comandament de l’ABP de la Selva Litoral després de l’etapa de David Castro, que va fer un pas al costat i va passar a segona activitat.
També l’any passat es va produir el relleu a l’Oficina Policial de l’Escala, després de la jubilació de Pau Bossa. El nou responsable és Josep Soler, sotsinspector, empordanès i amb una trajectòria vinculada a la seguretat ciutadana i la investigació.
