Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda GironaGirona FCEscoles GironaInfermeres salut mentalDescens La LligaHabitatges rural
instagramlinkedin

Relleu generacional al capdavant de comissaries dels Mossos a la Regió Policial de Girona

Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Olot i Trànsit viuen canvis de comandaments, mentre Blanes i l’Escala ja van renovar caps l’any passat

Els caps de comissaria o d'àrea que han plegat, passena segona activitat o que es jubilaran.

Els caps de comissaria o d'àrea que han plegat, passena segona activitat o que es jubilaran. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La Regió Policial de Girona, la més antiga dels Mossos d’Esquadra, viu un relleu generacional entre alguns dels seus comandaments més veterans. Diversos caps amb llargues trajectòries al territori deixen o deixaran pròximament llocs clau, sigui per jubilació o per passar a segona activitat. Els moviments afecten la comissaria de Figueres, la de Sant Feliu de Guíxols, la d’Olot i l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona.

Els canvis arriben, a més, després de dos relleus recents que ja es van produir l’any passat a la Selva Litoral, amb seu a Blanes, i a l’Oficina Policial de l’Escala. Tot plegat dibuixa un canvi de cicle dins una regió especialment veterana, que va ser pionera en el desplegament del cos i on molts comandaments han fet bona part de la seva carrera professional. No es tracta d’un moviment puntual, sinó d’una renovació natural en una estructura policial amb història.

L'isnpector Alfons Sánchez, a l'esquerra, amb Judit Clos i Maria Hilari, vocal i degana del Col·legi de l'Advocacia de Figueres, i Marc Barrot, sotscap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Figueres.

L'inspector Alfons Sánchez, a l'esquerra, amb Judit Clos i Maria Hilari, vocal i degana del Col·legi de l'Advocacia de Figueres, i Marc Barrot, sotscap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Figueres. / Jordi Blanco

Un dels casos més significatius és el d’Alfons Sánchez, inspector en cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Figueres, que deixarà el càrrec a la tardor després de més de 16 anys al capdavant de la comissaria. Sánchez va assumir la responsabilitat com a cap d'aquesta comissaria el 5 de juliol del 2010 i haurà ocupat el càrrec durant setze anys i dos mesos, un període excepcionalment llarg en una comissaria d’alta complexitat. Passarà a segona activitat després de 35 anys de servei al cos. El nom del seu relleu encara no s’ha fet públic. Ho va fer públic el dia de les Esquadres de la comissaria de Figueres, com va avançar el setmanari Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

D’esquerra a dreta, el delegat territorial d’Interior a Girona, Eduard Adrobau; l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas; Francesc Cardús, fins ara cap de la comissaria, i la nova responsable, Eva Subirà.

D’esquerra a dreta, el delegat territorial d’Interior a Girona, Eduard Adrobau; l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas; Francesc Cardús, fins ara cap de la comissaria, i la nova responsable, Eva Subirà. / ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

També tanca etapa Francesc Cardús, fins ara cap de l’ABP del Baix Empordà - Sant Feliu de Guíxols. Cardús va ingressar als Mossos d’Esquadra l’any 1985 i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria en comissaries de costa. Abans d’arribar al Baix Empordà, va exercir durant més d’una dècada com a cap de l’ABP de la Selva Litoral, amb seu a Blanes, on va assumir el comandament a partir del 2004. A principis del 2015, Cardús es va traslladar a Sant Feliu de Guíxols per posar-se al capdavant de l’ABP del Baix Empordà. Ara ha deixat el càrrec i ha passat a segona activitat. El seu relleu és Eva Subirà, inspectora i antiga sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció a la Ciutadania dels Mossos a Girona. Cardús també va fer balanç dels seus anys a Sant Feliu i de la seva tasca als Mossos en el seu comiat durant l'acte de les Esquadres a Sant Feliu.

D'esquerra a dreta, l'excap dels Mossos a Olot, Blai Ortiz i el nou inspector, Ovidi González.

D'esquerra a dreta, l'excap dels Mossos a Olot, Blai Ortiz i el nou responsable de l'ABP de la Garrotxa, Ovidi González. / Cedida pels Mossos d'Esquadra

A l'ABP de la Garrotxa, la comissaria d’Olot, el relleu ja s’ha materialitzat. Blai Ortiz s’ha jubilat després de gairebé 21 anys al capdavant dels Mossos a la Garrotxa. El seu substitut és Ovidi González, que havia estat cap d’investigació dels Mossos a la Garrotxa. El dia de les Esquadres de la Garrotxa, celebrat a les Planes d'Hostoles es va viure un moment també destacat quan el nou cap va recordar i agrair al seu cap la feina feta i el seu suport.

Canvi a Trànsit

El quart moviment d’aquest any afecta l’Àrea Regional de Trànsit de Girona. L’inspector Joan Costa es jubilarà aquest juny després d’una trajectòria estretament vinculada a aquesta especialitat. Costa va entrar a Trànsit a Girona l’any 1998 com a caporal i va ser durant anys sotscap de l’àrea. També va passar per la Regió Policial Metropolitana Nord, on va liderar l’especialitat de Trànsit. El 2018 va tornar a Girona ja com a inspector per assumir la direcció regional.

El cap de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona, l'inspector dels Mossos Joan Costa, en una foto d'arxiu.

El cap de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona, l'inspector dels Mossos Joan Costa, en una foto d'arxiu. / Aniol Resclosa

Blanes i L'Escala, els precedents

Els canvis actuals arriben després de dos relleus recents que ja es van produir l’any passat. A Blanes, Daniel López va assumir el comandament de l’ABP de la Selva Litoral després de l’etapa de David Castro, que va fer un pas al costat i va passar a segona activitat.

Notícies relacionades

També l’any passat es va produir el relleu a l’Oficina Policial de l’Escala, després de la jubilació de Pau Bossa. El nou responsable és Josep Soler, sotsinspector, empordanès i amb una trajectòria vinculada a la seguretat ciutadana i la investigació.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carta d'un lector: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
  2. L'escola de Girona on totes les famílies volen entrar i la que només registra 5 peticions per a I3
  3. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
  4. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  5. Infermeres de salut mental de Salt denuncien assetjament laboral i sexual per part d'altres treballadors
  6. Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
  7. Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles
  8. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»

Relleu generacional al capdavant de comissaries dels Mossos a la Regió Policial de Girona

Relleu generacional al capdavant de comissaries dels Mossos a la Regió Policial de Girona

Un conductor atropella una dotzena de persones a la ciutat italiana de Mòdena i n’apunyala una altra durant la seva fugida

Un conductor atropella una dotzena de persones a la ciutat italiana de Mòdena i n’apunyala una altra durant la seva fugida

El cotxe elèctric convenç cada vegada més el comprador

El cotxe elèctric convenç cada vegada més el comprador

Triplet abans de la Champions

Triplet abans de la Champions

Bulgària evita la victòria d’Israel en l’Eurovisió més polèmic

Bulgària evita la victòria d’Israel en l’Eurovisió més polèmic

El Govern posa el nou Trueta al mateix nivell estratègic que el futur Clínic

El Govern posa el nou Trueta al mateix nivell estratègic que el futur Clínic

Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà

Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà

Necrològiques del 17 de maig de 2026

Necrològiques del 17 de maig de 2026
Tracking Pixel Contents