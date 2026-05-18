Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
Baixos i aparcaments inundats pel xàfec a Sant Feliu de Guíxols, que ha suspès les classes de la tarda
Cauen més de 20 litres en menys de 20 minuts a Llagostera
Un tren de tempestes ha descarregat aquest dilluns al migdia al sud de la Selva, el Gironès i el sud del Baix Empordà, amb registres que en algunes estacions locals ja superen els 100 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols.
L’Ajuntament de Sant Feliu ha suspès les classes de la tarda als centres educatius del municipi per la forta pluja.
L’avís arriba en un episodi que descarrega sobretot al sud de les comarques gironines: a les 15.30 h, el Meteocat situava Castell d’Aro com el punt amb més precipitació acumulada de Catalunya, amb 51,7 litres per metre quadrat.
Els Bombers han rebut 50 avisos relacionats amb la forta pluja entre la una i les quatre de la tarda, sobretot a Sant Feliu de Guíxols, amb 34 avisos, i a Caldes de Malavella, amb 10. La majoria de serveis han estat per baixos i aparcaments inundats i no hi ha hagut danys personals.
A la xarxa automàtica oficial del Meteocat, la dada més alta del dia és la de Castell d’Aro, amb 51,7 litres per metre quadrat. El resum d’estacions situa aquest registre al capdavant de Catalunya, per davant de Sant Sadurní d’Anoia, amb 38,6 litres, i Barcelona-Observatori Fabra, amb 33,9.
Pluja al Gironès
La pluja també ha descarregat al Gironès. El Meteocat registra 20,3 litres a Fornells de la Selva i 12,9 a Cassà de la Selva. A Llagostera, l’observador Marc Gassó Torrents ha apuntat a X més de 20 litres en menys de 20 minuts, una dada pendent de contrast oficial però coherent amb la intensitat de l’episodi.
Algunes estacions automàtiques de particulars que apareixen al visor del Meteocat ja superen els 100 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols. Aquestes dades són útils per seguir l’episodi en temps real, però cal diferenciar-les de la xarxa oficial.
AEMET ha activat l’avís vermell per pluja al litoral sud de Girona fins a les sis de la tarda, amb acumulacions possibles de 90 litres en una hora i menció específica a Sant Feliu de Guíxols. Després, l’avís baixa a taronja fins a les deu del vespre, amb possibilitat de 40 litres en una hora. L’organisme també ha detectat cèl·lules de xàfecs eficients a Llagostera i Caldes de Malavella.
També a Llagostera la tempesta ha descarregat amb intensitat. L’observador Marc Gassó Torrents ha apuntat que el municipi havia superat els 20 litres en menys de 20 minuts.
L’episodi no s’ha limitat al litoral i al sud de la Selva. A la Garrotxa, l’estació d’Olot suma 11,1 litres, amb el tram més intens entre les 16.00 h i les 16.30 h oficials. Al Ripollès, Sant Joan de les Abadesses acumula 9,2 litres. A Camprodon, la pluja també cau amb ganes aquest vespre, tot i que el focus d’incidències i acumulacions continua al litoral sud.
A Catalunya, per darrere de Castell d’Aro hi apareixen Sant Sadurní d’Anoia, amb 38,6 litres, i Barcelona-Observatori Fabra, amb 33,9. AEMET manté l’avís vermell per pluja al litoral sud de Girona fins a les sis de la tarda i després el rebaixa a taronja fins a les deu del vespre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà