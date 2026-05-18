Dalmau defensa «aixecar traves burocràtiques» per accelerar el nou Trueta
El Govern declararà aquest dimarts el Campus de Salut de Salt i Girona projecte d’interès general, al costat del futur Clínic, mentre l’equip adjudicatari tindrà dos anys per redactar el projecte
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que la declaració del futur Campus de Salut de Salt i Girona com a projecte d’interès general ha de servir per «aixecar traves burocràtiques» i accelerar la tramitació del nou Trueta. El Govern té previst aprovar aquest dimarts la declaració, que situarà el projecte gironí al costat del futur Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona com una de les grans prioritats sanitàries del país.
Dalmau ha assegurat que l’objectiu és donar «prioritat política i institucional absoluta» als dos projectes i facilitar que puguin avançar «al més aviat possible». Segons el conseller, la mesura vol ser «un missatge de país» i de confiança que tant el Trueta com el Clínic «seran una realitat». La declaració ha de permetre agilitzar tràmits urbanístics i energètics, especialment els vinculats als permisos de connexió i capacitat a la xarxa elèctrica estatal, un aspecte clau en equipaments sanitaris i de recerca de grans dimensions.
La decisió arriba en un moment en què el projecte gironí acaba de fer un altre pas administratiu. Infraestructures.cat ha adjudicat definitivament el projecte arquitectònic del Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona a la UTE formada per PINEARQ, Brullet de Luna i associats i PEGI Engineering. És l’equip que ja havia obtingut la millor puntuació en el concurs d’idees amb la proposta Devesa de Salut 21.
Un cop presentada tota la documentació requerida i sense oposició de la resta de licitadors, s’ha signat el contracte. A partir d’ara, l’equip guanyador disposa de dos anys per redactar l’avantprojecte i els projectes bàsic i executiu del complex.
Per altra banda, el Campus de Salut de Girona té una inversió prevista de 740 milions d’euros, però el Departament d’Economia encara prepara el pla econòmic i financer que haurà d’analitzar les alternatives de finançament possibles.
El futur campus es construirà en uns terrenys entre Girona i Salt i inclourà el nou Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, espais docents, de recerca i d’innovació impulsats per la Universitat de Girona i un pol d’empreses sanitàries. El projecte es desenvoluparà sobre una superfície total de 175.000 metres quadrats de sòl, dels quals 130.000 estan qualificats com a equipament.
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà