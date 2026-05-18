Els gironins podran consultar deutes i tributs locals en un sol espai digital
Xaloc s’integra a El meu espai de l’Administració Oberta de Catalunya per unificar la consulta d’informació fiscal local dels municipis amb gestió tributària delegada.
Els gironins podran consultar deutes i tributs locals en un sol espai digital a través de la integració de Xaloc a El meu espai, l’àrea privada i personalitzada de la ciutadania del portal de l’Administració Oberta de Catalunya. La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, organisme autònom de la corporació, participa en aquest projecte conjunt amb els organismes de gestió tributària de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. La nova funcionalitat permet accedir a la informació fiscal local de manera unificada, sense haver de consultar diferents seus electròniques.
La primera fase del desplegament ja està finalitzada i permet visualitzar els deutes pendents de pagament, cobrats o anul·lats. La consulta és interadministrativa, de manera que el ciutadà pot veure tributs i multes no només del seu municipi, sinó també d’altres municipis que tinguin delegada la recaptació a Xaloc o a altres organismes adherits al projecte. L’objectiu és que la informació fiscal que afecta cada contribuent es pugui consultar en un únic espai, amb un accés més simple i personalitzat.
El desplegament s’ha plantejat en tres fases. Després d’aquesta primera etapa, la segona, actualment en curs, incorporarà informació sobre vehicles, immobles i altres elements vinculats a cada contribuent, així com registres d’entrada i sortida. La tercera fase preveu facilitar l’accés directe a la consulta i a l’estat dels expedients tributaris oberts.
L’accés a la informació
La presidenta delegada de Xaloc, Imma Muñoz, ha destacat que el projecte representa «un pas més cap a una Administració més propera i transparent» i ha remarcat que la integració vol facilitar l’accés a la informació «de manera clara i segura». També ha defensat que respon a la voluntat d’oferir una relació amb l’Administració pública «molt més personalitzada i proactiva».
Per la seva banda, el gerent de Xaloc, Josep Manel Rosón, ha subratllat el valor de la gestió de dades en la transformació digital. Segons Rosón, les administracions disposen de molta informació en àmbits diversos i aquest projecte permet estructurar-la i relacionar-la per oferir serveis personalitzats i eficients a la ciutadania.
Xaloc presta el servei de gestió i recaptació a pràcticament el 70% dels municipis gironins. En concret, 151 ajuntaments han delegat en aquest organisme les seves facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic. A més, Xaloc també gestiona integralment els expedients de trànsit de 36 municipis, així com expedients de civisme i convivència.
