Nova campanya policial per controlar infraccions en bicicletes i patinets a les comarques de Girona
L'acció se centra en distraccions, circulació de risc, ús del casc, semàfors i normes específiques dels vehicles de mobilitat personal
El Servei Català de Trànsit coordina des d’aquest dilluns i fins diumenge, dia 24, una campanya policial urbana per controlar conductes de risc de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics. L’actuació es farà amb la participació de diverses policies locals de les comarques de Girona.
Durant aquesta setmana, els agents controlaran especialment les distraccions, les maniobres de risc i els estacionaments indeguts dels ciclistes. També es vigilarà l’ús del casc homologat quan sigui obligatori, així com el respecte als semàfors, als passos de vianants i a la senyalització viària.
La campanya també inclou controls als conductors de vehicles de motor per detectar comportaments que dificultin la circulació de bicicletes o que puguin posar en risc els ciclistes.
Pel que fa als patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal, Trànsit recorda que els usuaris han de complir les normes de trànsit i els senyals com qualsevol altre vehicle. Aquests vehicles no poden circular per travesseres, vies interurbanes ni túnels urbans, i no poden superar els 25 quilòmetres per hora.
Els usuaris de patinets elèctrics també estan obligats a sotmetre’s a proves d’alcohol i drogues. En el cas dels menors, la taxa ha de ser de 0,0. A més, durant la conducció no es pot fer servir el telèfon mòbil ni auriculars, el vehicle només pot portar una persona i, de nit o amb poca visibilitat, cal circular amb llum i amb roba o elements reflectors.
Les policies locals també controlaran aquesta setmana la inscripció dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal al Registre Nacional de Vehicles i la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil.
Més de 1.000 denúncies
En l’última campanya policial, feta el gener del 2026, es van imposar 281 denúncies relacionades amb bicicletes: 244 a ciclistes i 37 a altres usuaris. La majoria van ser per distraccions, amb 135 denúncies, i per circulació de risc, amb 64.
En el cas dels vehicles de mobilitat personal, durant aquella campanya es van registrar 799 denúncies en una setmana, una mitjana de 114 al dia. La major part van estar relacionades amb les condicions de circulació del vehicle, amb 668 denúncies, i amb el casc i altres elements de protecció, amb 111.
