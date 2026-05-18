Enderroquen un mòdul de nínxols de Sant Joan per perill de desplom
Les obres s’han iniciat i inclouen millores en accessibilitat i seguretat
El mòdul de nínxols de la secció 10 del cementiri de Sant Joan de les Abadesses serà enderrocat en les obres que han començat aquesta setmana, pel perill de desplom que ja fa anys que s’hi havia detectat.
Durant l’última dècada, els difunts que s’hi havien enterrat ja han estat traslladats a altres nínxols del cementiri, i ara només n’hi quedava un, del qual no s’havien pogut certificar els descendents.
Aquest mòdul mai s’ha posat en funcionament amb normalitat. D’un altre mòdul, el de la secció 9 del cementiri, se’n substituirà la coberta pel mal estat de la solera i dels elements de suport.
Ajuda de la Diputació
Les obres es perllongaran durant dos mesos i tenen un cost de 56.092 euros més els impostos corresponents, amb una subvenció de la Diputació de Girona de prop de 50.000 euros.
En aquesta actuació també s’hi inclourà la renovació del paviment de l’entrada principal, la substitució de les voreres del nucli original, un nou accés adaptat a la capella amb una rampa lateral i una barana de protecció, i l’equipament del cementiri amb un lavabo en una estança actualment sense ús.
Plaques fotovoltaiques
A més, s’instal·laran nous punts d’enllumenat que funcionaran amb plaques fotovoltaiques i bateries de liti.
El cementiri de Sant Joan de les Abadesses data de 1885 i és considerat un equipament històric catalogat en el Pla General d’Ordenació Urbana.
